Trung Quốc có tổng vốn đăng ký đầu tư 930 triệu USD tại Cần Thơ

Sáng 28/10, thành phố Cần Thơ tổ chức Họp mặt Kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2025) nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam nói chung, thành phố Cần Thơ nói riêng với Trung Quốc, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Đây cũng là cơ hội để người dân, học sinh, sinh viên Cần Thơ tìm hiểu về văn hóa, đất nước và con người Trung Quốc, tạo tiền đề cho các hoạt động giao lưu, tìm hiểu các nét đẹp văn hóa giữa hai quốc gia, góp phần xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp Trung Quốc và thành phố Cần Thơ trong tương lai.

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Cần Thơ Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cần Thơ luôn coi trọng tình hữu nghị, đoàn kết và quan hệ hợp tác với Trung Quốc. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc thành phố tiếp tục đóng vai trò cầu nối trong việc gìn giữ và phát triển mối quan hệ kết nghĩa với thành phố Sán Đầu (Quảng Đông). Thành phố Cần Thơ cam kết tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư, kinh doanh hiệu quả.

Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết thành phố hiện có 33 dự án FDI từ Trung Quốc với tổng vốn đăng ký khoảng 930 triệu USD. Trong 9 tháng của năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 102 triệu USD và nhập khẩu đạt 79 triệu USD, tập trung ở các nhóm hàng nông sản-thủy sản, dệt may, hóa chất và dược phẩm.

Hiện nay, thành phố Cần Thơ có trên 82.000 người Hoa sinh sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố. Từ năm 1995, Cần Thơ và thành phố Sán Đầu (Quảng Đông) đã thiết lập quan hệ kết nghĩa, duy trì giao lưu định kỳ, góp phần củng cố tình hữu nghị và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Lãnh đạo thành phố kỳ vọng thời gian tới, Tổng Lãnh sự quán tiếp tục thúc đẩy giao lưu văn hóa, xúc tiến thương mại và đầu tư; đồng thời là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Cần Thơ với các đối tác Trung Quốc.

Ông Đường Lập, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết Thành phố Cần Thơ là trung tâm và là đầu mối của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 1/7/2025, không gian phát triển của Cần Thơ được mở rộng, trở thành trung tâm kinh tế, đổi mới sáng tạo, logistics, giáo dục, y tế và tài chính của vùng.

Tổng Lãnh sự Trung Quốc mong muốn tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Tổng Lãnh sự cũng gửi lời cảm ơn tới các đồng chí và bạn bè ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã luôn quan tâm và ủng hộ sự phát triển quan hệ Trung-Việt trong suốt thời gian qua.

Dịp này, Chủ tịch nước đã có Quyết định tặng huân chương lao động Hạng Ba cho ông Ngô Quốc Tuấn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc thành phố Cần Thơ vì đã có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội.

Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tặng 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Phổ thông Việt-Hoa./.

Cần Thơ: DN Trung Quốc đầu tư nhà máy 300 triệu USD trong Khu công nghiệp VSIP Nhà máy Bestway tại VSIP Cần Thơ được xây dựng trên diện tích 28,6ha, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026, là dự án đầu tư theo hướng xanh, áp dụng công nghệ hiện đại, tích hợp R&D.