Doanh nghiệp Trung Quốc ấn tượng về môi trường đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam

Trong khuôn khổ cuộc trao đổi với báo chí bên lề Diễn đàn Xúc tiến Du lịch và Đầu tư Việt Nam-Trung Quốc, ông Phạm Đông Thao, Phó Chủ tịch công ty Trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Thiết kế Hoa Thiết (Trung Quốc), đã có những chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh về chiến lược mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng và dịch vụ hiện đại.

Theo ông Phạm Đông Thao, Tập đoàn Hoa Thiết đã và đang triển khai các hoạt động hợp tác tại nhiều địa phương của Việt Nam như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Lạng Sơn và Thái Nguyên.

Các dự án chủ yếu tập trung vào đầu tư và xây dựng hạ tầng cơ sở, từ hệ thống giao thông, công trình đô thị cho tới các khu dịch vụ đi kèm.

Ngoài ra, tập đoàn cũng đang tiến hành đàm phán hợp tác với một số doanh nghiệp Việt Nam nhằm mở rộng phạm vi và quy mô dự án.

“Chúng tôi bước chân vào thị trường Việt Nam từ năm 2024. Trước đó, tại Trung Quốc, tập đoàn đã có nhiều năm kinh nghiệm triển khai thành công các dự án hạ tầng lớn. Thông qua sự kết nối của doanh nghiệp Việt Nam, chúng tôi đã tìm được những đối tác tốt để cùng nhau tiến hành khảo sát và xúc tiến các dự án tại Việt Nam," ông cho biết.

Trong hơn một năm hiện diện tại Việt Nam, Tập đoàn Hoa Thiết nhận thấy môi trường đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam “vượt xa kỳ vọng ban đầu,” do Việt Nam có tốc độ phát triển kinh tế-xã hội rất nhanh và chỉ cách Trung Quốc khoảng 5 năm phát triển, thay vì 15 năm như dự đoán trước đây.

Ông Phạm Đông Thao bộc bạch: “Tôi từng nghĩ Việt Nam đi sau Trung Quốc nhiều năm nhưng sau khi tận mắt chứng kiến sự phát triển tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, tôi thấy Việt Nam đang đi rất nhanh. Đặc biệt, người dân Việt Nam - từ nông dân, công nhân tới doanh nhân - đều toát lên tinh thần phấn khởi, tin tưởng vào triển vọng tương lai. Đây là yếu tố khiến môi trường đầu tư trở nên hấp dẫn.”

Cũng theo người đứng đầu Tập đoàn Hoa Thiết, các dự án được triển khai tại Việt Nam bước đầu diễn ra thuận lợi và chưa gặp trở ngại lớn nào. Chính sự tương đồng về văn hóa và phong cách làm việc của người dân hai bên góp phần vào thành công này.

"Người Việt Nam và người Trung Quốc đều chăm chỉ, cầu tiến và linh hoạt trong công việc. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho sự phối hợp giữa hai bên. Chính vì vậy, chúng tôi xác định Việt Nam sẽ là thị trường trọng điểm trong chiến lược phát triển lâu dài của mình,” ông khẳng định.

Trong định hướng sắp tới, Tập đoàn Hoa Thiết sẽ tập trung mạnh vào xây dựng hạ tầng giao thông và các dịch vụ hiện đại dọc tuyến cao tốc. Ông Đông Thao bày tỏ ấn tượng với những dự án hạ tầng của Việt Nam có tiềm năng sinh lời và mang lại lợi ích lâu dài, tương tự các dự án tại Trung Quốc cách đây 10 năm.

Các công trình hạ tầng không chỉ giúp thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn có khả năng thu hồi vốn nhanh nhờ cơ chế khai thác hợp lý.

Từ kinh nghiệm hoạt động tại Trung Quốc, Tập đoàn Hoa Thiết đặc biệt quan tâm tới việc phát triển các trạm dịch vụ hiện đại, nơi không chỉ là điểm dừng chân mà còn tích hợp nhiều chức năng như mua sắm, ẩm thực, giải trí và trở thành trung tâm giao lưu cộng đồng.

Một điểm nhấn khác trong chiến lược đầu tư của Hoa Thiết là việc ứng dụng công nghệ số hóa toàn diện trong thiết kế, thi công và vận hành công trình. Hiện tập đoàn đang phát triển hệ thống thiết kế và quản lý bằng mô hình 3D, cho phép theo dõi toàn bộ vòng đời công trình, từ khâu thiết kế, thi công đến vận hành và bảo trì.

Nhờ số hóa, tập đoàn có thể giám sát tiến độ, đo lường chính xác các thông số kỹ thuật (từ biến dạng, rung chấn cho đến nhiệt độ công trình). Hệ thống cũng hỗ trợ cảnh báo sớm, giúp phòng tránh rủi ro thiên tai và bảo đảm an toàn lao động.

Ông Đông Thao đặc biệt nhấn mạnh tới lợi ích của công nghệ bảo trì dự phòng. Thay vì đợi thiết bị hỏng mới thay thế, hệ thống sẽ tự động cảnh báo khi đến hạn tuổi thọ, qua đó giúp tiết kiệm chi phí, đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả khai thác.

Ngoài ra, Hoa Thiết cũng quan tâm tới việc ứng dụng các công nghệ mới như giao thông thông minh, xe tự hành, máy bay không người lái trong giám sát công trình và quản lý hạ tầng.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn tới, Hoa Thiết sẽ đưa đội ngũ chuyên gia đông đảo sang làm việc tại Việt Nam để trực tiếp đồng hành cùng các đối tác trong nước.

Tập đoàn kỳ vọng sự hợp tác này sẽ góp phần thúc đẩy các dự án hạ tầng trọng điểm, đồng thời mang lại những mô hình phát triển dịch vụ mới, đóng góp vào quá trình hiện đại hóa của Việt Nam trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam đang kiên trì theo đuổi định hướng thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao và năng lượng mới./.

Doanh nghiệp Trung Quốc mong muốn mở rộng nhập khẩu nông lâm sản từ Việt Nam Nhu cầu tiêu thụ sầu riêng Việt Nam tăng mạnh tại Trung Quốc, doanh nghiệp Trung Quốc mong muốn mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp Việt, đưa sản phẩm chất lượng của Việt Nam vào thị trường tỷ dân.