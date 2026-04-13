Đặt mục tiêu phát triển 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo vào năm 2030

Ngày 5/4/2026, Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo.

Mục tiêu của Chiến lược là hình thành và lan tỏa sâu rộng làn sóng khởi nghiệp sáng tạo dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong toàn xã hội; đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường năng lực tự chủ quốc gia, phát triển đất nước nhanh và bền vững; đưa Việt Nam trở thành quốc gia hàng đầu về khởi nghiệp sáng tạo trong khu vực.

Đáng chú ý, Chiến lược phấn đấu đến năm 2030, chủ thể kinh doanh đạt 5 triệu, trong đó tối thiểu phát triển 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo./.