Việt Nam và Ai Cập tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hóa chất và phân bón

Đoàn công tác của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) do Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú dẫn đầu vừa có chuyến làm việc tại Ai Cập nhằm tăng cường hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, đồng thời góp phần đẩy mạnh quan hệ thương mại giữa hai nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 14/4, Vinachem đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác chiến lược với Kayan for International Trade - Công ty chiếm khoảng 40% thị phần khai thác, xuất khẩu apatit tại Ai Cập. Theo đó, Kayan - với lợi thế về nguồn cung và chi phí logistics sẽ cung ứng nguyên liệu cho các nhà máy phân bón của Vinachem trong thời gian tới.

Không chỉ dừng ở cung ứng nguyên liệu, hai bên còn hướng tới mở rộng thị trường cho các sản phẩm thế mạnh của Vinachem như phân bón, hóa chất, pin, ắcquy và hàng tiêu dùng.

Kayan sẽ đóng vai trò cầu nối đưa sản phẩm Việt Nam tiếp cận thị trường Ai Cập và khu vực Trung Đông-Bắc Phi.

Hai bên kỳ vọng, biên bản này sẽ mở ra khuôn khổ hợp tác dài hạn trong cung ứng quặng apatit và phát triển thị trường hóa chất, phân bón, góp phần tăng cường quan hệ thương mại thực chất giữa hai nước.

Đoàn công tác của Vinachem làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập. (Ảnh: TTXVN phát)

Cùng ngày, đoàn công tác Vinachem cũng đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Nguyễn Nam Dương đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn trong việc mở rộng thị trường, khẳng định Đại sứ quán sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Vinachem cũng như các doanh nghiệp Việt Nam khác trong việc tìm hiểu thị trường, kết nối đối tác và triển khai các hoạt động hợp tác tại Ai Cập.

Về phần mình, Tổng giám đốc Nguyễn Hữu Tú đã cảm ơn Đại sứ quán và đề nghị Đại sứ quán tiếp tục hỗ trợ hoạt động của Tập đoàn tại Ai Cập trong thời gian tới.

Trong năm 2025, Vinachem đã nhập khẩu khoảng 415.000 tấn quặng apatit từ Ai Cập, với tổng giá trị đạt khoảng 40 triệu USD.

Với biên bản hợp tác trên, tập đoàn mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác nhập khẩu nguyên liệu chiến lược này, với nhu cầu dự kiến từ 1-1,5 triệu tấn mỗi năm./.

Tăng cường hơn nữa hợp tác trong khuôn khổ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Ai Cập Tổng thống Ai Cập đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được, bày tỏ tin tưởng Đại sứ Nguyễn Nam Dương sẽ là cầu nối tăng cường kết nối hợp tác hơn nữa giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.