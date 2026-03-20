Agent AI, Social Commerce và Loyalty - “bộ ba” tăng trưởng mới cho Retail, FMCG & F&B Việt Nam

Trong bối cảnh chi phí quảng cáo tăng cao và hành vi mua sắm bị phân mảnh, các nhà bán lẻ tại Việt Nam đang đứng trước bài toán cấp thiết: Làm sao để chuyển đổi từ “AI” sang “doanh thu thực”?

Câu trả lời sẽ được giải mã tại diễn đàn chiến lược UPLIFT Vietnam 2026 diễn ra vào ngày 26/3 tới đây.

Diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, UPLIFT Vietnam 2026 - Agent AI × Social Commerce × Loyalty do Insider One phối hợp cùng UrBox và UNIK tổ chức.

Sự kiện quy tụ các lãnh đạo Marketing, Growth và vận hành từ những thương hiệu hàng đầu để cùng thảo luận về cách biến dữ liệu thành hành động tức thì và tối ưu hóa vòng đời khách hàng.

Diễn giả của sự kiện:

Ogilvy One - An Huỳnh, Head of Experience

UrBox - Thống Đặng, Head of Business Development

UNIK Interaction - Tâm Phan, Account Director

Insider One - Jack Nguyễn, SEA Regional Managing Director

TikTok - Trâm Lê, Head of Brand Partnerships, Multi Industries

Agent AI & CDP: Từ dữ liệu tĩnh đến hành động thời gian thực

Insider One sẽ chia sẻ cách các thương hiệu đang dùng Agent AI và CDP (Nền tảng dữ liệu khách hàng) để hợp nhất dữ liệu đa nguồn. Thay vì chỉ nhìn lại các báo cáo quá khứ, các đội ngũ Marketing giờ đây có thể ra quyết định ngay trong hành trình khách hàng nhờ AI

Nội dung phiên này sẽ tập trung vào giải pháp Agent One - thế hệ AI Agent tự động hiểu ý định người mua, tư vấn sản phẩm và chốt đơn dựa trên hành vi thời gian thực.

Đây là bước tiến quan trọng giúp doanh nghiệp thoát khỏi mô hình MarTech rời rạc để tiến tới một nền tảng AI-native thống nhất, giúp tối ưu tỷ lệ chuyển đổi (CVR) mà không phụ thuộc hoàn toàn vào media trả phí.

Social Commerce: “Cầu nối” từ khám phá nội dung đến giỏ hàng

Với 93% người dùng Internet tại Việt Nam sử dụng TikTok hàng tháng và 70% trong số đó đã thực hiện mua hàng sau khi khám phá nội dung, Social Commerce không còn là xu hướng mà là kênh doanh thu trọng yếu.

Tại UPLIFT 2026, chuyên gia từ TikTok Vietnam sẽ đi sâu vào chiến lược và cách xây dựng hành trình từ lượt xem tới giỏ hàng xuyên suốt.

Đặc biệt, phiên thảo luận sẽ làm rõ cách đưa dữ liệu hành vi từ mạng xã hội về hệ thống CDP để định danh người dùng (Identity Resolution), giúp thương hiệu cá nhân hóa trải nghiệm ngay cả với những khách hàng mới bắt đầu khám phá sản phẩm.

Loyalty & Gamification: Kích hoạt hành vi, tăng trưởng CLTV bền vững

Không chỉ dừng lại ở tích điểm, chương trình Loyalty hiện đại cần tạo được thói quen tương tác lặp lại.

Đại diện từ UrBox sẽ chia sẻ cách thiết kế hệ sinh thái quà tặng và tặng thưởng đúng người - đúng thời điểm. Kết hợp với đó là các kịch bản Gamification từ UNIK Interaction giúp tăng 35% tỷ lệ chuyển đổi và nâng cao giá trị vòng đời khách hàng (CLTV) thông qua các trải nghiệm giải trí tương tác.

Ai nên tham dự UPLIFT 2026?

UPLIFT 2026 được thiết kế như một executive mixer chuyên sâu, phù hợp với:​

Lãnh đạo và quản lý trong retail, ecommerce, FMCG, F&B đang tìm chiến lược customer engagement và tăng trưởng bền vững cho 2026.​

Chủ doanh nghiệp và người ra quyết định muốn mở rộng network với C-level, đối tác công nghệ và giải pháp tăng trưởng.​

Marketing, growth leader đang tìm roadmap rõ ràng để ứng dụng Agent AI, social commerce và loyalty vào thực tế - thay vì các khái niệm chỉ mang tính xu hướng.

Thông tin chi tiết sự kiện:

Thời gian: 13-16h, Thứ Năm, ngày 26/3

Địa điểm: La Vela Saigon Hotel, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Đăng ký tham dự (Giới hạn khách mời): RSVP: https://bit.ly/47e9Jer