MSB được vinh danh tại sự kiện Insider Growth Makers Club

Tại sự kiện Insider Growth Makers Club (GMC) 2025, tổ chức bởi Insider với sự đồng hành chiến lược của Contentsquare, Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) được trao danh hiệu Excellence in Customer Engagement Governance, ghi nhận tư duy quản trị hiện đại, tầm nhìn liên phòng ban, và cách vận hành hệ thống martech, trong đó có CEP Insider như một “cỗ máy tăng trưởng” được thiết kế bài bản, nhất quán và có thể nhân rộng.

Không dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ mới, MSB là một trong số ít ngân hàng tại Việt Nam kiến tạo được một hệ sinh thái trọn vẹn, quy mô lớn với CDP, CEP và CXM được phát triển cùng nhau, tích hợp với hơn 20 hệ thống nội bộ khác. Khi đó, dữ liệu, công nghệ, trải nghiệm và tiếp thị không nằm riêng lẻ, mà được hợp lực để phục vụ một mục tiêu duy nhất: tăng trưởng kinh doanh dựa trên dữ liệu, dựa trên cá nhân hóa đến từng khách hàng.

“Hơn 80 chuyên gia trong nước và quốc tế đến từ nhiều phòng ban, đối tác cùng tham gia dự án, chúng tôi xác định dự án martech không phải là một dự án công nghệ đơn thuần, mà là cỗ máy tăng trưởng ưu việt vì được kết hợp và phát huy tối đa sức mạnh của dữ liệu, công nghệ và con người,” bà Nguyễn Thị Hà Thu, Giám đốc Chương trình Chuyển đổi Magnet, MSB, cho biết.

Dưới sự tư vấn bài bản của McKinsey và kinh nghiệm triển khai của đội ngũ Insider, MSB đã thiết lập mô hình phát triển tính năng, vận hành CEP theo chuẩn quốc tế, với:

- Cơ chế quản trị rõ ràng, phân định trách nhiệm, vai trò mạch lạc giữa các bộ phận nội bộ Marketing, Digital Channels, EDT, DGA, CVP, CX, IT, Kinh doanh, CSKH… chủ trì bởi Chương trình chuyển đổi Magnet.

- Bộ chỉ số KPI và ROI xây dựng từ mục tiêu kinh doanh của tổ chức, được đo lường, tối ưu theo thời gian thực.

- Tư duy tăng trưởng bền vững và lấy khách hàng làm trọng tâm, nên không chỉ dừng lại ở những use case đã được nghiên cứu và thiết kế kỹ lưỡng ban đầu, trong suốt quá trình vận hành sau đó, CEP ghi nhận kết quả để liên tục cải tiến sản phẩm kinh doanh, truyền thông tiếp thị và hành trình trải nghiệm khách hàng.

- Tăng trưởng không nằm ở chiến dịch, mà ở năng lực vận hành.

Chỉ sau 3 tháng triển khai CEP chính thức, MSB đã ghi nhận:

- Tỷ lệ chuyển đổi tăng hơn 20%.

- Tương tác khách hàng qua Facebook tăng 120%.

- Giao dịch qua các kênh số tăng trưởng 40%.

Đây không chỉ là chỉ số thành công của một nền tảng, mà là dấu hiệu rõ ràng cho thấy: khi dữ liệu được quản trị tốt, và tất cả các bộ phận cùng có chung mục tiêu tăng trưởng, được tổ chức chuyên nghiệp thì doanh nghiệp sẽ đi nhanh hơn bền vững hơn.

Trong bối cảnh ngành tài chính ngân hàng đang bước vào giai đoạn chuyển hóa dữ liệu thành giá trị kinh doanh, những gì MSB đang thực hiện được đánh giá là một chuẩn mực mới: nơi công nghệ không tách rời chiến lược, nơi trải nghiệm khách hàng không thể tách rời vận hành, và nơi dữ liệu không tách rời kinh doanh, là ngôn ngữ chung cho tăng trưởng bền vững.

Tại GMC 2025, mặc dù mới ra nhập cuộc đua công nghệ dữ liệu và tiếp thị số, nhưng MSB được ghi nhận là tổ chức xây dựng kiến trúc bài bản, tổ chức vận hành chuyên nghiệp hệ sinh thái martech hàng đầu tại Việt Nam và bắt kịp tiêu chuẩn thế giới. Nơi mỗi quyết định đều dựa trên dữ liệu, được đo lường để tối ưu, mỗi chiến lược đều có thể nhân rộng nhanh chóng, và mỗi khách hàng đều được phục vụ theo cách riêng biệt nhất./.

Insider đồng hành cùng MSB thiết lập chuẩn mực mới cho ngành ngân hàng số Insider đã đồng hành cùng MSB xây dựng, tự động hóa và tối ưu hóa các hành trình khách hàng đa kênh, góp phần mang lại tăng trưởng rõ rệt trong hiệu suất tiếp cận và chuyển đổi.