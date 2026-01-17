Israel và Mỹ ký kết hợp tác chiến lược liên quan trí tuệ nhân tạo

Theo phóng viên TTXVN tai Tel Aviv, Israel đã trở thành quốc gia đầu tiên ký Tuyên bố chung về trí tuệ nhân tạo (AI) với Mỹ. Lễ ký diễn ra ngày 16/1 tại khu di tích Thành phố David ở Jerusalem, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước trong lĩnh vực công nghệ then chốt.



Sự kiện diễn ra sau khi Israel gia nhập sáng kiến Pax Silica của Mỹ hồi tháng trước - một khuôn khổ hợp tác quy tụ các quốc gia hàng đầu về AI, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hà Lan, Vương quốc Anh, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Australia.



Theo Văn phòng Thủ tướng Israel, việc ký tuyên bố chung là một phần trong mục tiêu trọng tâm của Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhằm đưa Israel trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về AI.

Bản ghi nhớ hợp tác được Cục trưởng Cục AI Quốc gia Israel, Chuẩn tướng Erez Eskel, và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách kinh tế Jacob Helberg, ký kết với sự chứng kiến của Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar và Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee.



Theo nội dung tuyên bố, Israel và Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác thông qua nghiên cứu, phát triển, đầu tư và thương mại hóa trong nhiều lĩnh vực chiến lược, bao gồm: AI, công nghệ và lưu trữ năng lượng, hạ tầng điện toán tiên tiến, công nghệ vũ trụ, đổi mới sáng tạo biên (edge innovation), sản xuất bồi đắp (additive manufacturing) và ngành bán dẫn.

Hai bên cũng nhấn mạnh việc tăng cường bảo vệ các công nghệ nhạy cảm và chuỗi cung ứng, nhằm xây dựng môi trường đầu tư và hợp tác an toàn, đáng tin cậy.



Phát biểu tại sự kiện, Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar khẳng định tuyên bố chung là “một cột mốc mới trong liên minh không thể phá vỡ giữa Israel và Mỹ,” đồng thời nhấn mạnh rằng quan hệ song phương hiện đang ở “mức cao nhất trong lịch sử.”

Về phía Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Jacob Helberg tuyên bố sáng kiến Pax Silica thể hiện cam kết của Mỹ và Israel trong việc định hình tương lai công nghệ toàn cầu, bảo đảm rằng các đồng minh sẽ dẫn dắt các lĩnh vực then chốt như AI, robot và điện toán lượng tử./.

Israel-Mỹ ký thỏa thuận nông nghiệp lịch sử để giảm thuế và thúc đẩy thương mại Bộ trưởng An ninh Lương thực và Nông sản Israel cho biết theo thỏa thuận thỏa thuận thương mại nông nghiệp mới, Israel sẽ miễn thuế cho khoảng 300 mặt hàng thực phẩm và nông sản của Mỹ.