Multimedia

Infographics

Thông tin về Nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 16/1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Tổng Bí thư Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng dự Lễ khởi công xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam.

info-nha-may-che-tao-chip-ban-dan-cong-nghe-cao-dau-tien-tai-viet-nam.jpg

Nhà máy do Viettel triển khai theo nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng giao, trên cơ sở Nghị quyết của Chính phủ. Đây là dấu mốc chiến lược, thể hiện quyết tâm của Việt Nam tham gia sâu, tham gia thực chất vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, để đạt được các mục tiêu của Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2050./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng Bí thư Tô Lâm #Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính #Chip bán dẫn TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Trong kỳ điều hành ngày 15/1, giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ, xăng RON95-III có giá mới là 18.712 đồng/lít còn giá dầu diesel tăng lên ngưỡng 17.287 đồng/lít.

Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng

Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng

Công tác chuẩn bị tổ chức, vận hành Trung tâm được các cơ quan liên quan phối hợp triển khai khoa học, bài bản, kỹ lưỡng; cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện phục vụ của Trung tâm đầy đủ, hiện đại.

Đại hội Đảng VI: Quyết tâm đổi mới

Đại hội Đảng VI: Quyết tâm đổi mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng diễn ra từ ngày 15-18/12/1986 tại Hà Nội, Đại hội đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, đưa đất nước vượt qua khó khăn, tiến lên phía trước.