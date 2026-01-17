Thông tin về Nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam

Nhà máy do Viettel triển khai theo nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng giao, trên cơ sở Nghị quyết của Chính phủ. Đây là dấu mốc chiến lược, thể hiện quyết tâm của Việt Nam tham gia sâu, tham gia thực chất vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, để đạt được các mục tiêu của Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2050./.
Tổng Bí thư và Thủ tướng dự lễ khởi công Nhà máy chế tạo Chip bán dẫn đầu tiên
Lễ khởi công Nhà máy chế tạo Chip bán dẫn đánh dấu lần đầu VN hình thành năng lực chế tạo chip bán dẫn trong nước, tạo nền tảng cho mục tiêu làm chủ công nghệ lõi, phát triển hệ sinh thái bán dẫn.