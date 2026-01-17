Thông tin về Nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 16/1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Tổng Bí thư Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng dự Lễ khởi công xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam.

Nhà máy do Viettel triển khai theo nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng giao, trên cơ sở Nghị quyết của Chính phủ. Đây là dấu mốc chiến lược, thể hiện quyết tâm của Việt Nam tham gia sâu, tham gia thực chất vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, để đạt được các mục tiêu của Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2050./.