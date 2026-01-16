Multimedia

Phân luồng giao thông trong những ngày diễn ra Đại hội Đảng XIV tại Hà Nội

Từ ngày 19 đến 25/1/2026, Công an thành phố Hà Nội sẽ phân luồng, điều tiết giao thông trên nhiều tuyến đường trọng điểm nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho Đại hội XIV của Đảng

vna-potal-thong-tin-chi-tiet-ve-phan-luong-giao-thong-trong-nhung-ngay-dien-ra-dai-hoi-dang-xiv-tu-19-den-2512026.jpg

Nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, diễn ra từ ngày 19/1 đến 25/1/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (phường Từ Liêm, Hà Nội), Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng, tổ chức giao thông đối với nhiều tuyến đường trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Công an thành phố yêu cầu tất cả mọi người tham gia giao thông phải tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và tuân thủ theo các hướng dẫn của lực lượng chức năng./.

