VETC bắt tay Insider: Chuyển đổi số trong 40 ngày, mở đường tăng trưởng dài hạn

Trong bối cảnh ngành giao thông đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, VETC - đơn vị dẫn đầu thị trường thu phí không dừng (ETC) - đã hoàn tất quá trình chuyển đổi số toàn diện chỉ trong vòng 40 ngày.

Dự án được triển khai với sự đồng hành chiến lược của Insider (Customer Data eXperience Platform - CDxP) nền tảng cá nhân hóa hành trình người dùng đa kênh, hiện đang hỗ trợ hơn 1.200 thương hiệu toàn cầu và hơn 120 doanh nghiệp tại Việt Nam, như Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vinpearl, Viettel, Vinamilk, VietinBank, MSB, MBS, MBBank....

Thành công của dự án không chỉ thiết lập chuẩn mực mới về tốc độ chuyển đổi số trong lĩnh vực hạ tầng số, mà còn mở ra cơ hội tăng trưởng dài hạn cho hệ sinh thái TASCO - công ty mẹ của VETC.

Từ mô hình truyền thống đến hạ tầng số hóa

Trước thời điểm hợp tác, VETC đứng trước cơ hội quan trọng để nâng cấp toàn diện trải nghiệm người dùng trong bối cảnh nhu cầu số hóa ngày càng rõ rệt.

Sau khi hệ thống thu phí không dừng phủ sóng toàn quốc, lượng người dùng tăng nhanh đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tối ưu hành trình khách hàng. Với dữ liệu phân mảnh và hành vi chưa được cá nhân hóa, VETC xác định công nghệ sẽ là chìa khóa để tối ưu vận hành và tạo nền tảng tăng trưởng lâu dài.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hưng, Head of Marketing tại VETC, quyết định lựa chọn Insider được đưa ra dựa trên khả năng triển khai nhanh, kinh nghiệm tại thị trường Việt Nam và năng lực hỗ trợ toàn diện.

“Insider đã đồng hành cùng chúng tôi trong việc thiết kế hành trình người dùng, kết nối dữ liệu và vận hành chiến dịch trên các kênh như app, email, và push notification một cách liền mạch. Đây là dự án có tốc độ triển khai nhanh nhất trong lịch sử công ty,” ông Hưng chia sẻ.

Tại sự kiện Insider Growth Makers Club (GMC) 2025, VETC đã được vinh danh với giải thưởng: “The Fastest Technology Adoption & CDP Deployment” Ghi nhận là doanh nghiệp có tốc độ triển khai nền tảng CDxP nhanh và đồng bộ bậc nhất tại Việt Nam.

Giải thưởng là minh chứng cho tầm nhìn công nghệ dài hạn và cam kết chuyển đổi số bài bản của VETC, đồng thời khẳng định hiệu quả của mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và nền tảng công nghệ toàn cầu như Insider.

Trong vòng 40 ngày, đội ngũ VETC, với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Insider đã hoàn tất việc đồng bộ dữ liệu hành vi người dùng từ ứng dụng, email và các kênh tương tác khác. Hơn 100 hành vi và điểm chạm chính trong hành trình khách hàng được tích hợp, tạo nền tảng cho các kịch bản marketing tự động và cá nhân hóa theo thời gian thực.

“Đội ngũ Insider hỗ trợ rất nhanh, chủ động và luôn đồng hành sát sao với chúng tôi trong từng giai đoạn triển khai từ tích hợp dữ liệu đến vận hành chiến dịch,” ông Nguyễn Mạnh Hưng chia sẻ.

Các chiến dịch bao gồm: nhắc đăng ký sau khi tải app, kích hoạt liên kết ví điện tử, hoàn tất eKYC và tái tương tác với người dùng không hoạt động.

Tỷ lệ mở email đạt 50,4% và tỷ lệ chuyển đổi ghi nhận ở mức 3,69% những chỉ số vượt trung bình ngành giao thông vận tải và cho thấy hiệu quả thực tế trong việc cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Hình ảnh minh họa quy trình hành trình khách hàng tự động hóa mà VETC triển khai cùng Insider.

Từ phân tích hành vi người dùng đến phân luồng theo khả năng tiếp cận qua app push, email, hoặc mạng xã hội, hệ thống này cho phép VETC chủ động kích hoạt lại người dùng tại mọi điểm gãy trong hành trình từ đăng ký, eKYC đến liên kết ví điện tử thông qua cá nhân hóa theo thời gian thực.

Với mô hình triển khai linh hoạt, khả năng tích hợp nhanh và hệ thống cá nhân hóa vận hành ổn định, VETC đang trở thành hình mẫu tiêu biểu cho các doanh nghiệp Việt Nam trong hành trình chuyển đổi số, đồng thời mở ra tiềm năng cải thiện biên lợi nhuận và định giá doanh nghiệp trong dài hạn.

Với năng lực cá nhân hóa dựa trên AI và máy học (machine learning), nền tảng của Insider giúp doanh nghiệp không chỉ dự đoán hành vi người dùng mà còn tự động hóa tương tác phù hợp theo từng điểm chạm trong hành trình khách hàng.

Điều này đã được chứng minh qua việc nhiều thương hiệu tăng đáng kể customer lifetime value, retention rate và hiệu quả chuyển đổi nhờ triển khai các chiến dịch đa kênh có khả năng thích ứng theo hành vi.

Insider hiện là một trong những nền tảng toàn cầu được đánh giá cao nhất trong lĩnh vực cá nhân hóa và marketing tự động đa kênh, theo cả Gartner Magic Quadrant và The Forrester Wave.

