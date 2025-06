Insider GMC 2025 - khi chuyển đổi số cần gắn liền tăng trưởng kinh doanh cụ thể

Trải qua nhiều năm tổ chức, Insider Growth Makers’ Club (GMC) đã trở thành sự kiện thường niên được mong đợi nhất trong giới lãnh đạo marketing và chuyển đổi số.

Không chỉ là nơi cập nhật xu hướng, GMC còn là bệ phóng cho những thương hiệu tiên phong ứng dụng dữ liệu và công nghệ một cách thực tiễn.

GMC Vietnam 2024 đã ghi dấu với loạt giải thưởng danh giá, vinh danh các thương hiệu như Vinpearl, Appota Pay, Hoàng Hà Mobile, MBS, Misumi, TPBank, Viettel Telecom, Yody và Vietnam Airlines - những cái tên đang góp phần xác lập chuẩn mực mới cho ngành thông qua nền tảng CDxP, AI và cá nhân hoá hành trình người dùng năm 2024.

GMC 2025 trở lại với nhiều cập nhật sản phẩm chiến lược, bao gồm Agent One - trợ lý AI mới, và những nội dung thực chiến, hướng đến giải bài toán tăng trưởng ngắn và trung hạn - nơi doanh nghiệp không chỉ tìm thấy xu hướng, mà tìm thấy lối đi phù hợp cho chính mình.

Ngày 2/7 tại Mövenpick Living West Hanoi, Insider chính thức tổ chức Growth Makers’ Club 2025 - diễn đàn quy tụ những người tiên phong định hình chuẩn mực mới cho trải nghiệm khách hàng tại Việt Nam.

Từ câu hỏi “đúng” đến lựa chọn “xứng đáng”

Insider GMC 2025 quy tụ hơn 100 lãnh đạo cấp cao từ các tập đoàn tài chính, bán lẻ, viễn thông, công nghệ - những đối tác gắn bó cùng Insider tại Việt Nam.

Không chỉ là nơi gặp gỡ, GMC là dịp để cùng nhìn lại hành trình đã đi qua, và đặt câu hỏi đúng: Chuyển đổi số bền vững bắt đầu từ đâu? Trải nghiệm khách hàng trong thời đại AI nên được định nghĩa thế nào?

Những điểm nhấn nổi bật của GMC 2025:

- Keynote từ Contentsquare: Beyond Google Analytics - The Why Behind Clicks, Rage, and Abandonment đi sâu vào tâm lý hành vi người dùng. Không chỉ đo lường traffic, phiên chia sẻ mở khóa cách “đọc hiểu” cảm xúc số, từ đó tối ưu hành trình đa kênh một cách chính xác và nhân văn hơn.

- Ra mắt Agent One & công bố product roadmap: Tại GMC 2025, Insider sẽ công bố lộ trình sản phẩm 2025-2026 xoay quanh nền tảng CDxP, nơi dữ liệu được kích hoạt tức thì bằng AI và máy học để cá nhân hoá hành trình khách hàng theo thời gian thực. Điểm nhấn là sự ra mắt Agent One - trợ lý AI giúp marketer phân tích, gợi ý chiến dịch và tối ưu hiệu suất đa kênh. Đây là bước tiến chiến lược hướng tới một “Single Tech Stack” tinh gọn, kết hợp công nghệ mạnh nhất với trải nghiệm mượt mà - biến AI từ lời hứa thành hạ tầng tăng trưởng thực tế.

- Case study thực chiến từ doanh nghiệp Việt: FPT Shop, Vietnam Airlines, VETC, MBS sẽ chia sẻ cách họ cá nhân hóa đa kênh hiệu quả - từ web đến OTT, với kết quả rõ ràng: giữ chân tốt hơn, chuyển đổi cao hơn. CDxP không còn là khái niệm, mà là công cụ vận hành thực tế.

Những thương hiệu tiên phong được vinh danh vì biết đặt khách hàng vào trung tâm và dùng công nghệ để tạo giá trị thật - định hình chuẩn mới cho ngành bằng tư duy dữ liệu.

GMC quy tụ hơn 100 C-level, nơi kết nối không chỉ để gặp gỡ, mà để bắt đầu những hợp tác chiến lược mang lại tăng trưởng bền vững.

Công nghệ chỉ là nền móng - sự đồng hành mới là bệ đỡ

Thành công không đến từ công nghệ một chiều, mà từ sự phối hợp giữa đội ngũ Insider tại Việt Nam và các nhóm CX, CRM, Digital nội bộ - những người hiểu khách hàng từ bên trong. Từng chiến dịch được đồng sáng tạo qua dữ liệu, thử nghiệm và tinh chỉnh, tạo nên hành trình người dùng đúng người - đúng thời điểm, đúng bản sắc.

GMC 2025 không chỉ là nơi cập nhật xu hướng, mà là nơi hình thành những kết nối chiến lược - dựa trên sự đồng cảm và tầm nhìn chung. CX không chỉ là hành trình của khách hàng, mà còn là hành trình phát triển của chính doanh nghiệp.

Thông tin sự kiện: - Tên sự kiện: Growth Makers’ Club 2025 - Hanoi

- Thời gian: Ngày 2/7/2025

- Địa điểm: Movenpick Living West Hanoi

- Liên hệ: Katie Nguyen - Katie.nguyen@useinsider.com

