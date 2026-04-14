Meta lần đầu tiên có thể vượt Google về doanh thu quảng cáo kỹ thuật số năm 2026

Meta Platforms dự báo sẽ vượt Alphabet - công ty mẹ của Google - về doanh thu quảng cáo kỹ thuật số toàn cầu vào cuối năm 2026, qua đó chấm dứt vị thế dẫn đầu lâu nay của “gã khổng lồ” công cụ tìm kiếm trong lĩnh vực sinh lợi cao này.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Emarketer, doanh thu quảng cáo ròng toàn cầu của Meta, chủ sở hữu Instagram, dự kiến đạt 243,46 tỷ USD vào năm 2026, cao hơn mức 239,54 tỷ USD ước tính của Google.

Bộ công cụ quảng cáo tự động Advantage+ của Meta đang được các nhà quảng cáo đón nhận mạnh mẽ nhờ khả năng đơn giản hóa việc thiết lập chiến dịch và cải thiện hiệu quả chi tiêu quảng cáo.

Ông Max Willens, nhà phân tích chính tại Emarketer, nhận định: “Việc vượt qua Google cho thấy nhiều chiến lược cốt lõi của Meta đã được chứng minh là đúng hướng.”

Trong khi Google vẫn có các động lực tăng trưởng khác, như dịch vụ đăng ký YouTube Premium, cấu trúc kinh doanh đa dạng hơn có thể khiến hãng khó tăng tốc doanh thu quảng cáo nhanh như Meta.

Giới phân tích cho rằng các nền tảng nhỏ hơn như Snap và Pinterest vẫn dễ bị ảnh hưởng nhất khi ngân sách quảng cáo bị cắt giảm trong bối cảnh bất ổn địa chính trị, do dòng tiền có xu hướng tập trung vào các nền tảng lớn như Meta và Google.

Theo Emarketer, yếu tố thúc đẩy sự thay đổi này là tốc độ tăng trưởng nhanh hơn của Meta, dự kiến đạt 24,1% trong năm nay, tăng từ mức 22,1% của năm 2025. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng của Google được dự báo giữ ổn định ở mức 11,9%.

Meta cũng đang gia tăng cạnh tranh trên thị trường quảng cáo sau khi triển khai quảng cáo trên WhatsApp và Threads, qua đó cạnh tranh trực tiếp với các nền tảng như X của tỷ phú Elon Musk. Đồng thời, tính năng Reels của Instagram tiếp tục cạnh tranh với TikTok và YouTube Shorts trong thị trường video ngắn đầy tiềm năng.

Emarketer dự báo Google, Meta và Amazon sẽ chiếm khoảng 62,3% tổng chi tiêu quảng cáo kỹ thuật số toàn cầu trong năm 2026.

Công ty nghiên cứu này cũng cho biết các phán quyết gần đây của tòa án liên quan đến Meta và YouTube không được kỳ vọng sẽ ảnh hưởng đáng kể đến dự báo trên, do nghiên cứu được hoàn tất trước khi các phán quyết này được đưa ra./.