BIDV và Alphanam ký kết thỏa thuận nâng tầm quan hệ hợp tác

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam (Alphanam) ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026 - 2030, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Theo thỏa thuận, BIDV sẽ cung cấp cho Alphanam các giải pháp tài chính và dịch vụ ngân hàng toàn diện, hiện đại, đồng bộ; đồng thời đóng vai trò đầu mối tư vấn tài chính, thu xếp vốn cho các dự án đầu tư và phương án kinh doanh hiệu quả của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, BIDV cũng tạo điều kiện để cán bộ nhân viên của Alphanam tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ bán lẻ chất lượng cao của ngân hàng. Về phía Alphanam sẽ ưu tiên lựa chọn BIDV là đối tác tài chính chiến lược trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp và hệ sinh thái các công ty thành viên.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Ngọc Lâm - Tổng Giám đốc BIDV nhấn mạnh, lễ ký kết không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị, mà còn mở ra giai đoạn đồng hành bền vững, hỗ trợ các đơn vị của Alphanam tiếp cận các giải pháp tài chính toàn diện, hiện đại. Với vị thế là ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất Việt Nam cùng hệ sinh thái tài chính rộng khắp cả nước, BIDV sẵn sàng đồng hành với Alphanam trên hành trình phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Ông Nguyễn Tuấn Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Alphanam cho biết trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng, xu hướng đầu tư vào hạ tầng, du lịch, thương mại, sản xuất… ngày càng rõ nét, vai trò đồng hành của các tổ chức tài chính đối với doanh nghiệp trở nên đặc biệt quan trọng, góp phần kiến tạo những dự án quy mô, mang giá trị bền vững.

Cũng theo ông Hải, việc BIDV hợp tác với Alphanam là dấu mốc quan trọng, góp phần khẳng định vị thế của Alphanam trong lĩnh vực đầu tư phát triển. Sự hợp tác giữa hai đơn vị được kỳ vọng sẽ tạo ra những giá trị cộng hưởng, góp phần nâng tầm các dự án đạt chuẩn quốc tế, đồng thời gia tăng giá trị thương hiệu và vị thế của cả BIDV và Alphanam trên thị trường.

Giám đốc BIDV Hà Nội Nguyễn Đình Dương và Phó Chủ tịch HĐQT Alphanam Nguyễn Minh Nhật ký kết hợp đồng tín dụng. (Ảnh: Vietnam+)

Nhằm hiện thực hóa các nội dung thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị, trong khuôn khổ chương trình, BIDV Hà Nội và Công ty cổ phần Đầu tư Công viên Văn hóa Mường Hoa (thành viên của Alphanam) đã ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ Dự án The Residences at InterContinental Sapa Resort và Dự án InterContinental Sapa Resort nằm trong phân khu InterContinental Resort & Residences thuộc Quần thể nghỉ dưỡng quốc tế Alphora Muong Hoa.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa BIDV và Alphanam là dấu mốc quan trọng thể hiện quyết tâm củng cố quan hệ bền vững trên nền tảng tin cậy và gắn bó lâu dài giữa hai bên. Đồng thời, sự kiện cũng khẳng định vai trò và cam kết của BIDV trong việc đồng hành phát triển cũng cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và hòa nhịp vào tiến trình hội nhập quốc tế./.

