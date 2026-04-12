Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đầu tư giữa doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia

Ngày 11/4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia tổ chức Hội nghị “Xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư tỉnh Lâm Đồng năm 2026 tại thủ đô Phnom Penh-Vương quốc Campuchia” nhằm tăng cường kết nối doanh nghiệp địa phương hai nước, thúc đẩy, mở rộng giao thương và phát triển du lịch theo hướng bền vững, cùng có lợi.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, các quan chức Bộ Thương mại, Bộ Du lịch và Phòng Thương mại Campuchia, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA), đại diện các cơ quan, ban, ngành tỉnh Lâm Đồng cùng hơn 100 doanh nghiệp địa phương hai nước.

Phát biểu tại hội nghị, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Hữu Phú khẳng định đây là một sự kiện có ý nghĩa thiết thực, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia. Việc tỉnh Lâm Đồng, một địa phương Việt Nam giáp biên với Campuchia chủ động tổ chức hội nghị xúc tiến tại Campuchia thể hiện tầm nhìn năng động, cũng như quyết tâm mở rộng hợp tác quốc tế, đa dạng hóa thị trường và đối tác của tỉnh.

Theo Đại biện lâm thời Nguyễn Hữu Phú, quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Campuchia trong thời gian qua tiếp tục được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai bên đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mang tính bổ sung cho nhau. Với kim ngạch thương mại ngày càng tăng, hai bên đang hướng tới mục tiêu đạt 20 tỷ USD theo kỳ vọng của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Giới thiệu về tiềm năng của tỉnh Lâm Đồng, ông Bùi Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng - cho biết tỉnh có vị trí địa lý thuận lợi, nằm ở điểm giao thoa giữa các vùng phát triển kinh tế năng động và vùng sản xuất trù phú của Việt Nam. Lâm Đồng còn là trung điểm quan trọng của hành lang kinh tế Đông-Tây, kết nối khu vực kinh tế năng động miền Tây của Việt Nam với các tỉnh miền Đông của Campuchia, giúp cho tỉnh là cầu nối kinh tế tự nhiên giữa hai quốc gia.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, sau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng trở thành thực thể kinh tế hoàn chỉnh với nhiều tiềm năng phát triển to lớn. Từ đó, tỉnh đang hình thành chuỗi giá trị liên kết, từ sản xuất, chế biến đến logistics và tiêu thụ dựa trên 3 lĩnh vực trụ cột: công nghiệp hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ du lịch chất lượng cao gắn với bảo vệ môi trường và phát huy bản sắc văn hóa.

Xác định việc đẩy mạnh mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế là bước đi tiên phong và mang tính chất quyết định để tạo động lực mới cho phát triển, ông Bùi Thắng chia sẻ tỉnh Lâm Đồng có nhiều tiềm năng, cơ hội hợp tác trực tiếp giữa doanh nghiệp tỉnh nói riêng và Việt Nam nói chung với doanh nghiệp Campuchia.

Trình bày tham luận tại sự kiện, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký VCBA Heng LiHong đánh giá việc tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị xúc tiến tại thủ đô Phnom Penh là một hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực và chiến lược. Đây không đơn thuần là một sự kiện quảng bá hình ảnh địa phương, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về tinh thần chủ động hội nhập, chủ động kết nối, chủ động tìm kiếm đối tác và mở rộng không gian phát triển.

Theo Phó Chủ tịch VCBA, tỉnh Lâm Đồng có thế mạnh về nông nghiệp và tiềm năng to lớn về du lịch, trong khi Campuchia là một thị trường đầy triển vọng, đang phát triển mạnh về tiêu dùng, dịch vụ, du lịch và hệ thống phân phối hiện đại. Đây sẽ cơ hội cho nhiều mối quan hệ hợp tác mới, nhiều sáng kiến và dự án mới, góp phần làm sâu sắc hơn tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia, cũng như tạo thêm động lực phát triển cho doanh nghiệp hai bên trong giai đoạn mới.

Về phía hiệp hội, ông Heng LiHong nhấn mạnh VCBA xác định rõ trách nhiệm là cầu nối tin cậy, là điểm tựa kết nối, là người bạn đồng hành của các doanh nghiệp hai nước. VCBA sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động kết nối thương mại, du lịch, đầu tư giao lưu doanh nghiệp, chia sẻ thông tin thị trường và xúc tiến hợp tác thực chất giữa các đối tác của Lâm Đồng với cộng đồng doanh nghiệp Campuchia.

Các đại biểu tham dự hội nghị từ hai nước đã trình bày các tham luận để xác định nhu cầu, nêu vấn đề và giải pháp nhằm thúc đẩy xúc tiến đầu tư, tăng cường thương mại và hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên. Ngoài ra, các đại biểu và doanh nghiệp Việt Nam, Campuchia cũng tích cực tham gia phiên thảo luận, giới thiệu về hoạt động kinh doanh, mục tiêu phát triển, tìm kiếm cơ hội kết nối, hợp tác tiềm năng với các đối tác.

Đại diện các doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng và Campuchia ký kết thỏa thuận hợp tác tại Hội nghị Xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư tỉnh Lâm Đồng năm 2026. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Tại hội nghị đã diễn ra hoạt động ký kết và trao biên bản ghi nhớ giữa Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng với Hãng hàng không Air Cambodia về hợp tác nghiên cứu và xúc tiến mở đường bay thẳng Phnom Penh với tỉnh Lâm Đồng. Bên cạnh đó, các công ty trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ của Campuchia cũng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp du lịch thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Trong khuôn khổ hội nghị, các doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng cũng có cơ hội giới thiệu sản phẩm thế mạnh của mình thông qua các triển lãm gian hàng. Những sản phẩm mang đậm thương hiệu địa danh Đà Lạt như cà phê, atiso, các mặt hàng nông sản làm từ các loại hạt, trái cây..., cùng các sản phẩm du lịch hấp dẫn được quảng bá bên lề hội nghị.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Sambath Karuna, Giám đốc điều hành công ty xuất, nhập khẩu nông sản Special Trust (Campuchia) chia sẻ Lâm Đồng là tỉnh có nhiều tiềm năng về lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và lĩnh vực du lịch. Nhận thấy đây là cơ hội để hai nước hợp tác về lĩnh vực nông nghiệp và du lịch, doanh nhân người Campuchia cho rằng các nhà đầu tư có thể hợp tác để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ở cả hai bên, qua đó có thể xuất khẩu nông sản cho nhau.

Về du lịch, ông Sambath Karuna cho rằng Campuchia có tiềm năng du lịch thắng cảnh và du lịch nông nghiệp, có nét tương đồng với tỉnh Lâm Đồng nhiều cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn, hai bên có thể hợp tác về mảng này để thu hút thêm du khách, đẩy mạnh du lịch hai nước.

Lâm Đồng là vùng đất hội tụ giữa cao nguyên trù phú và không gian biển giàu tiềm năng, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới với những lợi thế nổi bật. Sau khi sáp nhập, tỉnh trở thành địa phương có quy mô diện tích lớn, dân cư đông và điều kiện tự nhiên đa dạng, được ví như một “Việt Nam thu nhỏ” khi hội tụ đầy đủ các yếu tố về địa hình, khí hậu, tài nguyên và bản sắc văn hóa.

Sự kiện lần này đã tạo bước tiến mới trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia, đặc biệt là kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng với các đối tác, doanh nghiệp tại Campuchia./.

