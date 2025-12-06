'Cơn địa chấn' ở Hollywood: Netflix tung 82 tỷ USD thâu tóm Warner Bros

Netflix vừa tạo nên một cơn địa chấn lớn ở Hollywood khi đồng ý mua lại Warner Bros. Discovery (WBD) trong thương vụ khổng lồ trị giá hơn 82 tỷ USD - mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của nền tảng streaming lớn nhất thế giới này.

Thỏa thuận trên không chỉ làm rung chuyển thị trường giải trí mà còn mở ra một thời kỳ cạnh tranh mới trong ngành nội dung số. Đây được xem là bước ngoặt có thể định hình lại cán cân quyền lực ở Hollywood trong nhiều thập kỷ tới.

Theo thỏa thuận, mỗi cổ phiếu WBD - chủ sở hữu loạt thương hiệu huyền thoại như “Game of Thrones,” "vũ trụ DC" và "Harry Potter" được định giá 27,75 USD, tương đương 82,7 tỷ USD vốn hóa, trong đó cổ đông nhận 23,25 USD tiền mặt và 4,50 USD cổ phiếu Netflix cho mỗi cổ phần sở hữu.

Thương vụ dự kiến hoàn tất trong 12-18 tháng, sau khi WBD hoàn tất việc tách bộ phận Global Networks thành một công ty đại chúng độc lập mang tên Discovery Global.

Warner Bros sẽ được chia tách thành 2 thực thể: một công ty sở hữu studio và dịch vụ streaming, cùng một công ty nắm các mạng truyền hình cáp toàn cầu.

Với bước ngoặt này, Netflix lần đầu tiên sở hữu một “kho báu” nội dung đúng nghĩa - thứ mà họ luôn khao khát trong cuộc cạnh tranh trực diện với Disney và Paramount.

Trước Netflix, Paramount và Comcast đã tham gia cuộc đấu thầu kéo dài nhiều tuần qua. Paramount Skydance đề nghị mức khoảng 24 USD/cổ phiếu cho toàn bộ WBD, bao gồm cả các mạng cáp như CNN, TNT và TBS, song Netflix đã vượt lên bằng một mức giá gần như “không thể từ chối.”

Netflix chấp nhận trả phí phá vỡ hợp đồng 5,8 tỷ USD nếu thương vụ thất bại, trong khi đó WBD sẽ trả 2,8 tỷ USD nếu rút lui.

Tuy nhiên, để kịp chạm tay vào “viên ngọc” Warner Bros, Netflix sẽ phải vượt qua “ải” lớn nhất: giám sát chống độc quyền tại Mỹ và châu Âu. Netflix hiện là nền tảng streaming lớn nhất toàn cầu, trong khi WBD sở hữu HBO Max và gần 130 triệu người đăng ký - đủ để khiến cơ quan quản lý chú ý đặc biệt.

Paramount đã tố cáo quá trình đàm phán “có dấu hiệu ưu ái Netflix." Một số nghị sỹ Mỹ cảnh báo thương vụ có thể gây thiệt hại cho người tiêu dùng và giảm cạnh tranh trong toàn ngành giải trí.

Hiệp hội rạp chiếu toàn cầu Cinema United gọi đây là “mối đe dọa chưa từng có” đối với hệ thống rạp trên toàn thế giới. Còn đạo diễn James Cameron cảnh báo việc Netflix nắm Warner Bros có thể là “một thảm họa” đối với ngành điện ảnh.

Nhằm giảm áp lực dư luận và cơ quan quản lý, Netflix tuyên bố thương vụ sẽ mang lại nhiều lợi ích như có nhiều phim và series phim truyền hình hơn cho khán giả; mở rộng sản xuất nội dung tại Mỹ; tăng chi tiêu cho các tác phẩm gốc; tạo nhiều việc làm và cơ hội hơn cho giới sáng tạo và cam kết duy trì phát hành phim Warner Bros tại rạp.

Thỏa thuận trên dự kiến hoàn tất vào quý 3/2026, nếu vượt qua tất cả các rào cản pháp lý. Nếu thành công, Hollywood nhiều khả năng bước vào thời kỳ tái cấu trúc sâu rộng, nơi streaming - thay vì rạp chiếu hay truyền hình truyền thống - trở thành trung tâm của hệ sinh thái giải trí./.

