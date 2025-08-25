Netflix gây chấn động phòng vé với "KPop Demon Hunters"

Sau 18 năm hoạt động, Netflix dường như đang có bộ phim điện ảnh đầu tiên đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ, nhờ vào cơn sốt mang tên “KPop Demon Hunters” (tạm dịch “Thợ săn quỷ KPop”).

Tuy nhiên, do công ty này vẫn giữ vững chính sách không công bố doanh thu bán vé, do đó vị trí đầu bảng xếp hạng phim ăn khách Bắc Mỹ cuối tuần qua thuộc về bộ phim kinh dị “Weapons.”

Các hãng phim đối thủ ngày 24/8 ước tính "KPop Demon Hunters" dẫn đầu tất cả các phim ra rạp cuối tuần với doanh thu bán vé từ 16-18 triệu USD. Các giám đốc phân phối từ 3 hãng phim chia sẻ ước tính của họ về hiện tượng của Netflix trong bối cảnh công ty này không công bố doanh thu bán vé.



Sau vài tuần thống trị trên nền tảng phát trực tuyến, trở thành một trong những bộ phim được xem nhiều nhất của Netflix, hãng đã bất ngờ tung "KPop Demon Hunters" ra 1.750 rạp chiếu phim vào hai ngày cuối tuần 23-24/8 dưới hình thức chiếu đặc biệt “sing-along” - khuyến khích khán giả hát theo nhạc phim.

Các hãng tin có thể ước tính chính xác doanh thu bán vé cho tất cả các phim vào sáng 24/8, nhưng tính chất bất thường của việc phát hành "KPop Demon Hunters" khiến ước tính có sai số dao động lớn hơn, với một số dự đoán lên tới 20 triệu USD.



Đây được xem là một chiến thắng lớn cho "KPop Demon Hunters," bộ phim được coi là cú hit lớn nhất của Hollywood trong mùa Hè này, đồng thời cũng là một thành công đối với Netflix, nền tảng đã làm thay đổi cục diện ngành điện ảnh khi tập trung vào phát trực tuyến thay vì phát hành tại rạp. Điều đặc biệt là bộ phim ban đầu được hãng Sony Pictures phát triển, sau đó được bán lại cho Netflix.



Phim xoay quanh nhóm nhạc nữ KPop đình đám mang tên Huntr/x, gồm 3 thành viên: Rumi, Mira và Zooey - vừa là ngôi sao thần tượng, vừa là những thợ săn quỷ. Họ phải bảo vệ người hâm mộ và đối đầu với đối thủ nguy hiểm nhất: một nhóm nhạc nam đối thủ - thực chất là quỷ đội lốt người.



Phim do đạo diễn Maggie Kang, nhà làm phim người Mỹ gốc Hàn Quốc, và Chris Appelhans đồng đạo diễn. Phim ra mắt ngày 20/6 và nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu của Netflix.

Theo dữ liệu từ FlixPatrol, “Kpop Demon Hunters” hiện là một trong những tựa phim được xem nhiều nhất tại Netflix trên toàn thế giới, đạt vị trí số 1 trên Netflix ở 26 quốc gia, đứng đầu 93 bảng xếp hạng. Lượng người xem đặc biệt cao không chỉ ở châu Á mà còn ở Mỹ, Pháp và Đức.



Trở lại với bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ, bộ phim kinh dị ăn khách "Weapons" vẫn giữ vững sức hút tại phòng vé sau 3 tuần ra rạp, mang về 15,6 triệu USD doanh thu nội địa. Tác phẩm đầy tiếng vang này đã chứng tỏ được sức sống bền bỉ, thu về hơn 100 triệu USD trên toàn cầu kể từ khi phát hành.



Trong khi đó, "Freakier Friday" của Disney một lần nữa xếp sau “Weapons,” với 9,2 triệu USD tại các rạp chiếu ở Bắc Mỹ. Nhà phân tích truyền thông cấp cao của công ty dữ liệu Comscore nhận định cả 2 bộ phim này là “những điểm sáng thực sự” khi phòng vé đang bước vào “giai đoạn kết thúc khá yên ắng” của mùa Hè. Cả hai bộ phim, ra mắt đồng thời vào đầu tháng này, chỉ giảm 36% so với cuối tuần trước.



Đứng thứ 3 là "The Fantastic Four: First Steps" với 5,9 triệu USD sau 5 tuần ra rạp. Bộ phim này đã có màn ra mắt mạnh mẽ với 118 triệu USD nhưng sau đó giảm dần doanh thu. Những bộ phim ăn khách nhất tại rạp chiếu Bắc Mỹ tuần qua:

1. “Weapons” - 15,6 triệu USD.

2. “Freakier Friday” - 9,2 triệu USD.

3. “The Fantastic Four: First Steps” - 5,9 triệu USD.

4. “The Bad Guys 2" - 5,1 triệu USD.

5. “Nobody 2" - 3,7 triệu USD.

6. “Superman" - 3,4 triệu USD.

7. “Honey Don't!" - 3 triệu USD.

8. “The Naked Gun” - 3 triệu USD.

9. “Jurassic World Rebirth" - 2,1 triệu USD.

10. “Relay” - 2 triệu USD./.