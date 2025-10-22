Netflix dồn sức vào Trí tuệ nhân tạo tạo sinh

Trong bối cảnh ngành công nghiệp giải trí đang cân nhắc thời điểm và cách thức sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh trong làm phim, “ông lớn” truyền phát trực tuyến (streaming) Netflix đang dần chuyển hướng.

Trong báo cáo thu nhập quý được công bố vào ngày 21/10, Netflix cho biết đang ở vị thế rất tốt để tận dụng hiệu quả những tiến bộ đang diễn ra trong AI.

Netflix không có kế hoạch sử dụng AI tạo sinh làm nền tảng cho nội dung của mình nhưng tin rằng công nghệ này có tiềm năng trở thành một công cụ giúp các nhà sáng tạo làm việc hiệu quả hơn.

Phát biểu trong cuộc họp báo cáo thu nhập ngày 21/10, Giám đốc điều hành (CEO) Netflix, ông Ted Sarandos, cho biết "cần một nghệ sỹ vĩ đại để tạo ra một tác phẩm vĩ đại."

Đầu năm 2025, Netflix cho biết đã sử dụng AI tạo hình trong cảnh quay cuối cùng của bộ phim The Eternaut của Argentina để tạo ra cảnh một tòa nhà sụp đổ. Kể từ đó, các nhà làm phim đứng sau bộ phim Happy Gilmore 2 đã sử dụng AI tạo hình để làm cho các nhân vật trông trẻ hơn trong cảnh mở đầu của bộ phim, trong khi những nhà sản xuất của bộ phim Billionaires' Bunker đã sử dụng công nghệ này như một công cụ tiền sản xuất để hình dung, phác thảo trang phục và thiết kế bối cảnh.

AI đã là một chủ đề gây tranh cãi trong ngành giải trí, khi các nghệ sỹ lo ngại rằng những công cụ được hỗ trợ bởi mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) sử dụng tác phẩm của họ làm dữ liệu đào tạo mà không có sự đồng thuận có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến công việc của họ.

Với Netflix là một ví dụ điển hình, có vẻ như các hãng phim có xu hướng sử dụng AI tạo hình cho hiệu ứng đặc biệt hơn là thay thế vai trò của diễn viên — ngay cả khi một diễn viên AI gần đây đã gây xôn xao kinh đô điện ảnh Hollywood, mặc dù chưa có bất kỳ hợp đồng biểu diễn nào (theo thông tin của Netflix).

Tuy nhiên, những ứng dụng AI hậu trường này vẫn có khả năng tác động đến các công việc hiệu ứng hình ảnh.Những cuộc tranh luận này gần đây đã gia tăng khi công ty công nghệ OpenAI, nhà sản xuất ứng dụng ChatGPT, công bố mô hình tạo âm thanh và video Sora 2, được phát hành mà không có rào cản ngăn người dùng tạo video của một số diễn viên và nhân vật lịch sử.

Chỉ trong tuần này, tổ chức thương mại Hollywood SAG-AFTRA và nam diễn viên Bryan Cranston đã thúc giục OpenAI thiết lập các rào cản chặt chẽ hơn đối với việc sử dụng công nghệ giả mạo hình ảnh và giọng nói (deepfake) đối với các diễn viên như chính Cranston.

Về tác động của Sora đối với Netflix, ông Sarandos cho biết Netflix không lo ngại về tình huống AI sẽ thay thế sự sáng tạo. Netflix vừa công bố doanh thu quý 3/2025 tăng 17% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 11,5 tỷ USD, mặc dù con số này thấp hơn dự báo của "gã khổng lồ" truyền phát trực tuyến.

Netflix dự báo doanh thu quý 4/2025 có thể đạt 11,96 tỷ USD, cao hơn mức dự đoán 11,90 tỷ USD của Phố Wall./.

