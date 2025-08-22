Kinh tế
Sau loạt phim Thái Lan "gây bão" toàn cầu, Netflix tăng tốc đầu tư để biến đất nước chùa Vàng thành trung tâm sáng tạo nội dung mới, nơi hội tụ cả "bom tấn" quốc tế lẫn bản sắc địa phương.

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên báo điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Netflix tham vọng đưa Thái Lan thành Trung tâm Nội dung châu Á mới

Các lãnh đạo ngân hàng toàn cầu ủng hộ Fed

Ấn Độ, Nga tăng cường thương mại song phương

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Nếu tận dụng tốt dòng vốn FDI gắn với công nghệ hiện đại, Hà Nội có thể biến những vùng ven đô thành trung tâm sản xuất nông sản giá trị cao, vừa đáp ứng nhu cầu nội địa vừa mở ra cơ hội xuất khẩu.

