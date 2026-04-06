Khoảnh khắc đạo diễn Pháp thốt lên "Tôi đã là người Việt Nam"

François Bibonne chụp cùng đội bóng nữ của chị em người Sán Chỉ ở Bình Liêu, Quảng Ninh. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Từng nổi tiếng với "Ngày xưa có một nhịp cầu tại Việt Nam" (Once upon a bridge in Vietnam, 2022) - bộ phim tài liệu về sự kết nối giữa nhạc giao hưởng và nhạc dân gian Việt Nam, chàng trai người Pháp François Bibonne đã trở lại với phần phim thứ 2. Lần này là sự kết hợp có phần lạ lùng hơn.

François vốn có hai đam mê "đinh" là âm nhạc và làm phim. Vậy tại sao lại là bóng đá? Bởi thông qua bộ môn thể thao vua, anh thấy rõ một phẩm chất và tinh thần "rất Việt Nam."

Mở đầu phim, đạo diễn 31 tuổi "nhờ" huấn luyện viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam - ông Mai Đức Chung diễn giải: Từ COVID-19 đến bão lũ lụt lội, người Việt dù ở đâu luôn tìm cách để lo toan đùm bọc cho nhau. Ở đó tinh thần tương thân tương ái và tình đoàn kết hiện lên thật đẹp. "Trong thể thao, điều ấy càng thấy rõ," huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định.

Khi Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã giành chức vô địch ASEAN Cup 2024, François Bibonne đã hòa vào dòng người đổ ra đường ăn mừng. Anh được giới thiệu về khái niệm "đi bão" và khẩu hiệu "Việt Nam vô địch" đầy hứng khởi và tự hào. Đó là khoảnh khắc Bibonne thốt lên với bản thân "Tôi đã là người Việt Nam!"

Từ đây, bóng đá trở thành "cây cầu" tiếp theo nối anh với cội nguồn đáng mến của mình.

Theo đó "Ngày xưa có một nhịp cầu tại Việt Nam 2" là hành trình khám phá của riêng François Bibonne về sự liên kết giữa bóng đá Việt Nam và chất âm nhạc luôn chảy trong anh.

Phim vừa được ra mắt ở Hà Nội chiều ngày 5/4 tại BHD Phạm Ngọc Thạch, với sự tài trợ về kinh phí của công ty Beyond Classrooms - cũng là nơi François đang tham gia dạy học.

Trong hơn 2,5 năm kể từ khi nghiên cứu và lên kế hoạch, François Bibonne đi qua Thủ đô Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Pleiku (Gia Lai), tới vùng núi biên giới Bình Liêu (Quảng Ninh) rồi trở lại Thủ đô để chứng kiến nhịp sống bóng đá địa phương thông qua những câu chuyện nổi bật. Những trải nghiệm và thông tin được truyền tới cho khán giả qua bộ phim cũng chính là những gì François Bibonne học được trên đường đi.

Qua từng vùng miền, François Bibonne được đón tiếp bằng sự nồng hậu của không chỉ người dân, mà còn của những fan nhiệt thành của bóng đá.

Nếu trên khán đài của Nam Định có "đặc sản" đội âm nhạc kèn, trống, thì Hải Phòng cũng cuồng nhiệt không kém. Và nếu khán giả đã quá quen với bóng đá chuyên nghiệp, thì theo François Bibonne đến với một "vườn ươm" tài năng bóng đá trẻ tại Pleiku (Gia Lai) và đội bóng đá nữ người dân tộc Sán Chỉ nổi tiếng của vùng biên giới Bình Liêu (Quảng Ninh).

Tất cả đều ánh lên một sự tình yêu trong trẻo với trái bóng tròn.



Trong phim, bình luận viên Quang Huy là một người dẫn chuyện gián tiếp, khái quát cho François Bibonne về truyền thống, lịch sử của các đội bóng thành phố. Anh còn là người cung cấp một lượng lớn tư liệu truyền hình về các trận đấu quan trọng cho François.

Cùng với huấn luyện viên Mai Đức Chung, cầu thủ Huỳnh Như (đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam) và những cổ động viên nhiệt thành, mối liên hệ giữa âm nhạc và bóng đá hiện ra ngày càng rõ với nhà làm phim trẻ.

Âm nhạc và bóng đá đều là những hình thức biểu đạt giàu cảm xúc, dựa trên nhịp điệu, sáng tạo và có khả năng kết nối mọi người. Đó còn là sự giống nhau trong vai trò của một nhạc trưởng dàn nhạc với một huấn luyện viên, sự hài hòa giữa mỗi cầu thủ trong một chiến lược chung của toàn đội. Sân bóng cũng như một sân khấu, nơi mỗi cầu thủ là một nốt nhạc làm nên bản hòa ca hay và để lại dư âm.

François Bibonne chia sẻ: "Có thể bạn sẽ thấy phong cách của tôi sẽ khác với các bộ phim tài liệu mang tính học thuật. Và nếu đúng vậy thì với tôi, đó chính là một thành công. Tôi quay theo bản năng, không có kịch bản cố định mà để thực tế tự diễn ra và định hình hướng đi của mình. Theo nghĩa đó, người làm phim cũng trở thành một nhân vật, giống như một nhân vật chính trong truyện vậy."

Được kết hợp giữa âm nhạc cổ điển, điệu hát truyền thống của người Sán Chỉ cùng một chút quan họ Bắc Ninh đại diện cho âm nhạc truyền thống, âm nhạc của François Bibonne như dòng chảy dẫn dắt người xem qua từng đội bóng, nơi chốn và những bài học: "Với tôi âm nhạc không chỉ như một chất liệu làm nền, mà còn chính là nhịp đập của câu chuyện."

Người sáng lập Beyond Classrooms, chị Haena Kim nhìn thấy ở phim sự nhiệt huyết và một sự đồng cảm khi bản thân cũng tham gia một đội bóng đá phong trào nữ ở Hà Nội.

Chị nhận xét François là một người có mắt quan sát và tư duy sắc bén, sáng tạo. Theo đó, "Ngày xưa có một nhịp cầu tại Việt Nam 2" khuyến khích khán giả chủ động tương tác với phim và rộng mở đón nhận những cảm xúc mới mẻ, để thay đổi trước những điều chưa biết và để kết nối văn hóa, cộng đồng.

Khán giả trong khán phòng cũng dành cho François Bibonne những lời cảm ơn vì bộ phim giàu cảm xúc tự hào, mong muốn phim có thể đến với đông đảo khán giả hơn nữa./.

Sau Hà Nội, François Bibonne đang tiếp tục tìm kiếm nguồn tài trợ để tiếp tục đưa phim tới Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi hơn nữa. "Tôi hy vọng sẽ tiếp tục đưa văn hóa Việt Nam ra với nhiều nước tại châu Á và cả trên thế giới." François Bibonne sinh năm 1995 tại Paris, Pháp. Anh có sự kết nối mạnh mẽ với bà nội người Hải Phòng, tên Therese Nguyễn Thị Koan. Sau khi bà mất, năm 2020, François đem những ký ức về chuyện bà kể để về Việt Nam, bắt đầu làm phim khám phá cội nguồn. Anh còn đặt tên hãng sản xuất của mình là Studio Thi Koan theo tên bà. 2026 là một năm đặc biệt với François Bibonne, không chỉ bởi anh đã công chiếu phim thành công. Tình yêu Việt Nam ở François đã sâu sắc thêm nhiều phần sau khi anh nên duyên vợ chồng với một cô gái Hà Nội.