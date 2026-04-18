Phim Doraemon đặc biệt về Việt Nam: Nobita đội nón lá, Shizuka diện áo dài

Doraemon và Nobita đội nón, Doraemi và Shizuka diện áo dài trong hình ảnh quảng bá mới nhất được đăng tải trên website chính thức của thương hiệu.

Theo Dora-world.com, đây là phần phim đặc biệt có tên "Món quà là chuyến du lịch đến Việt Nam" thuộc series "Doraemon Around the World" (Doraemon vòng quanh thế giới). Tập phim lên sóng lúc 17 giờ ngày 23/5/2026.

Phần phim đồng thời được thực hiện nhân tháng sinh nhật nhân vật Shizuka Minamoto (Xuka) và dịp phần phim thứ 45 "Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển" (phiên bản mới) đang công chiếu, sắp ra rạp ngày 22/5 tại Việt Nam.

Trước đó series đã có các tập tương tự cho thị trường Tây Ban Nha và Thái Lan.

Đúng như tên gọi, "Món quà là chuyến du lịch đến Việt Nam" kể câu chuyện Nobita muốn tặng Shizuka một chuyến đi tới Việt Nam đúng như mong muốn của cô. Tuy nhiên lúc này cánh cửa thần kỳ - món bảo bối dẫn đi muôn nơi - đang bị hỏng.

Không muốn phụ lòng cô bạn, Nobita và mèo máy Doraemon phải tìm cách để hiện thực hóa lời hứa.

Trong phim khán giả sẽ được chiêm ngưỡng loạt địa danh nổi tiếng của Việt Nam như Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Cầu Rồng (Đà Nẵng) và nhiều hình ảnh quen thuộc khác.

"Hình ảnh Shizuka mặc áo dài Việt Nam cùng bảo bối đặc biệt như 'Bánh mì Konjac dịch thuật' hứa hẹn sẽ là điểm nhấn thú vị," trang này nêu.

Bên cạnh bộ phim còn có một cuộc thi tô màu đặc biệt diễn ra tại cả Nhật Bản và Việt Nam có tên "Cùng trang trí Chan Chi," lấy chủ đề du lịch Việt Nam.

Thông tin về cách tải tranh và tham gia dự thi sẽ được công bố trên website chính thức sau khi tập Doraemon phát sóng ngày 18/4 lúc 17 giờ.

Người tham gia có thể tô màu các nhân vật trong truyện mặc áo dài, sáng tạo thêm bằng các sticker, nghệ thuật giấy gấp origami hoặc nhiều chất liệu khác tùy thích. Tác phẩm dự thi xuất sắc sẽ được vinh danh, tác giả nhận phần thưởng boardgame "Ting ting Doraemon."

Sự kiện hứa hẹn không chỉ mang đến một tập phim thú vị mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế thông qua một biểu tượng văn hóa đại chúng quen thuộc./.

