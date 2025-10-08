Cảnh trừ tà của “Quật mộ trùng ma” có là cái bóng quá lớn với phim kinh dị Việt?

Sau thành công của phim Hàn Quốc “Quật mộ trùng ma” (Exhuma, 2024), nhiều phim kinh dị Việt theo thể loại trục vong, trừ tà ra mắt gần đây thường xuyên bị khán giả nghi ngờ về tính nguyên bản.

Gần đây là phim “Cải mả” dự kiến ra mắt ngày 24/10, đón đầu dịp lễ hội hóa trang Halloween. Phim về một gia đình sau khi thực hiện tục cải táng mộ cho người thân đã liên tục gặp các hiện tượng siêu nhiên kỳ lạ, bị đe dọa mạng sống. Từ đây phim hé lộ những bí ẩn sâu kín, tố cáo những người bỏ bê chuyện mồ mả, bất chấp đạo đức và giá trị con người để sống tham lam, ích kỷ.

Phim có cảnh thầy đồng thực hiện các nghi lễ khi quật mộ, cùng sự tham gia của ông Kim Young-min - thành viên đoàn làm phim "Quật mộ trùng ma" - trong vai trò đồng sản xuất.

Trước câu hỏi liệu “Cải mả” liệu có phải một bản sao của phim "Quật mộ trùng ma" hay không, nhà sản xuất Emily Lê phủ nhận: “Chúng tôi không sao chép ‘Quật mộ trùng ma.’ Tại thời điểm bộ phim Hàn Quốc ra mắt và gặt hái thành công toàn cầu, kịch bản của ‘Cải mả’ đã được hoàn thiện.”

Được mời tham gia làm đồng sản xuất “Cải mả,” ông Kim Young-min nhận xét tác phẩm mang 3 tính từ “truyền thống,” “bí mật” và “hòa giải.”

Nhà làm phim Hàn Quốc tỏ thái độ tích cực khi hai nước có sự tương đồng về văn hóa: “Cả hai quốc gia đều coi ngôi mộ không chỉ là nơi an táng, mà còn là không gian kết nối giữa tổ tiên và con cháu. Trong những nghi lễ truyền thống, các bí mật dần được hé lộ. Chính quá trình ấy đã tạo nên sự hòa giải giữa người những đang sống và những người đã khuất. Đó cũng chính là cốt lõi của bộ phim,” ông chia sẻ.

Trước “Cải mả,” khán giả Việt từng đặt câu hỏi này với các phim “Đèn âm hồn” và “Khế ước bán dâu” (2025).

Các phim đều có nhân vật thầy đồng làm chủ nghi lễ trục vong, trừ tà, có pháp sư (shaman) sử dụng các loại bùa chú, thực hiện các động tác, điệu nhảy, có âm thanh và âm nhạc đặc thù, các dụng cụ và nguyên liệu tự nhiên để tạo nên nghi lễ… tạo sự tương đồng cao.

Phim “Khế ước bán dâu” còn có cảnh diễn viên Lãnh Thanh (chủ nghi lễ) viết lời niệm chú lên người giống tạo hình của diễn viên Lee Do-hyun trong “Quật mộ trùng ma.”

Phản hồi về ý kiến này, đạo diễn Lê Văn Kiệt (Khế ước bán dâu) khẳng định phim không sao chép. Anh cho rằng sự tương đồng này là nét văn hóa chung của nhiều nước châu Á, không nước nào độc quyền những chất liệu này cả.

Còn đạo diễn Hoàng Nam (Đèn âm hồn) cũng khẳng định "không muốn tạo ra sự tranh cãi nên không sao chép phim nào." Anh nói phim lấy cảm hứng từ nghi lễ hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu và pháp sư trong văn hóa Việt Nam, không muốn làm giống tôn giáo hay nền văn hóa nào khác.

Hiện nay thể loại kinh dị vẫn đang phát triển khá mạnh mẽ tại thị trường điện ảnh Việt Nam. Đều đặn mỗi năm từ 2021, nhà làm phim Việt cho ra mắt khoảng 4-5 tác phẩm hoặc dự án. Phần lớn phim đều đi theo thể loại bùa chú, trừ tà. Đây cũng là một trong những dòng phim kinh dị phổ biến nhất của châu Á trong mắt khán giả quốc tế, được nhiều quốc gia mua về phát hành tại nước mình./.

"Quật mộ trùng ma" (Exhuma) kể về một nhóm chuyên gia tâm linh chuyên làm các nhiệm vụ, nghi lễ về trừ tà. Được thuê khai quật một ngôi mộ cổ xưa, nhóm lập tức phải đối mặt nhiều chuyện siêu nhiên kỳ lạ và nguy hiểm, khai thác sự xung khắc trong lịch sử giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Phim ra mắt tại Liên hoan Phim Berlin (Đức), nhận đánh giá tương đối tích cực. Phim đạt 93,9 triệu USD (theo Box Office Mojo) tại phòng vé, trở thành phim có doanh thu cao nhất năm 2024 và thứ sáu mọi thời tại Hàn Quốc. Việt Nam đóng góp khoảng 10% doanh thu này dựa theo tính toán từ số liệu Box Office Vietnam.

