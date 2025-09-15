NSND Trung Anh U70 tìm kiếm sự mới mẻ trong sự nghiệp với dòng kinh dị

Nghệ sỹ Nhân dân Trung Anh thử sức với vai diễn phản diện. (Ảnh: ĐPCC)

"Khế ước bán dâu" ra mắt dịp cuối tuần qua, đến ngày 15/9 thu về 10,2 tỷ đồng doanh thu. Phim xoay quanh bi kịch về một gia tộc giàu có, bề thế nhờ giao kèo với quỷ dữ.

Nghệ sỹ Nhân dân Trung Anh vào vai ông Tri - người đứng đầu gia tộc họ Vũ, có lòng tham vô đáy và sẵn sàng hy sinh con cái để có sự giàu sang, phú quý.

Nghệ sỹ gạo cội chia sẻ nhận vai vì muốn thử thách bản thân ở lối diễn mới, giống như cách ông đã làm trước đây với vai xã hội đen trong “Người phán xử,” một ông bố mất vợ trong “Về nhà đi con” hay trong “Đấu trí” với vai một công an liêm chính.

“Tôi không muốn khắc họa ông Tri như một kẻ ác đơn thuần, mà là một người bị tha hóa bởi quyền lực và gia phong. Tôi cũng muốn thử sức xem bản thân có đóng được vai này không, vì mình có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa nhưng khi lần đầu làm phim này, tôi vẫn là một người học việc” nghệ sỹ chia sẻ.

Trên phim trường Nghệ sỹ Nhân dân Trung Anh tỏ ra lạnh lùng. Ông ít tương tác và tiếp xúc với nhiều diễn viên trẻ như Hữu Vi và Lãnh Thanh, những người đóng vai con trai ông, nhằm nhập vai một cách thuyết phục hơn.

Nghệ sỹ phải gắn móng tay giả trong toàn bộ phim để vào vai một thầy đồng sử dụng bùa chú. (Ảnh: ĐPCC)

“Việc này là có lý do,” nam diễn viên giải thích. “Khoảng cách giữa nhân vật của tôi và các con là một khoảng cách không có tình người. Vì trong phim là như thế, nên ngoài đời tôi muốn giữ khoảng cách để các bạn có được cảm giác chân thật đó khi diễn."

Vai của Nghệ sỹ Nhân dân Trung Anh thuộc tuyến nhân vật phụ. Thời lượng xuất hiện của ông trên màn ảnh không nhiều, nhưng là nguồn cơn cho mọi tai họa trong gia đình.

"Khế ước bán dâu" do Lê Văn Kiệt làm đạo diễn, kịch bản được Bùi Kim Quy chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thục Linh.

Phim xoay quanh Nhài (Lâm Thanh Mỹ), con dâu mới được gả cho nhà họ Vũ của ông Tri. Cô bị coi như một công cụ để đẻ, với yêu cầu phải đẻ được con trai cho gia tộc sau khi nhiều nàng dâu trước đó đã thất bại.

Càng thấy nhiều hiện tượng siêu nhiên rùng rợn trong nhà họ Vũ, Nhài càng dấn sâu hơn vào âm mưu độc địa, đen tối của gia đình này.

Ngoài Nghệ sỹ Nhân dân Trung Anh và Lâm Thanh Mỹ, "Khế ước bán dâu" còn có sự góp mặt của Nghệ sỹ Nhân dân Minh Châu, diễn viên trẻ Lãnh Thanh, Nguyễn Phương Trà My và một số tân binh màn ảnh như Hữu Vi, Tuyết Anh.

Phim có nhiều chi tiết kinh dị xác thịt (body horror), được nhận xét là tròn trịa, chỉn chu và đẹp mắt, nhưng chưa có nhiều dấu ấn và điểm nổi bật so với các tác phẩm cùng thể loại trước đó của Việt Nam./.

Nghệ sỹ Nhân dân Trung Anh sinh năm 1961, quê ở Hà Tĩnh. Ông đóng phim từ cuối thập niên 1970, mở đầu với một số tựa phim cách mạng như “Hà Nội mùa chim làm tổ” (1978), “Hoa ban đỏ” (1994) hay “Hà Nội 12 ngày đêm” (2001)... Về sau ông tham gia nhiều tác phẩm truyền hình hơn, nổi tiếng nhất ở các vai như “Nhà có nhiều cửa sổ” (2008), “Cảnh sát hình sự: Người phán xử” (2017) hay vai ông bố quốc dân trong “Về nhà đi con” (2019). Hiện nay Nghệ sỹ Nhân dân Trung Anh còn là giảng viên thỉnh giảng tại trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội, hỗ trợ dìu dắt nhiều sinh viên trẻ trên con đường trở thành diễn viên chuyên nghiệp.