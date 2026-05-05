Phim tình báo Công an Nhân dân: Nhiều tình tiết còn nằm trong vùng xám

Êkíp "Mật mã Đông Dương" gồm dàn diễn viên, giám đốc dự án, đạo diễn và nhóm biên kịch. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 5/5, Điện ảnh Công an Nhân dân tổ chức họp báo công bố dự án điện ảnh "Mật mã Đông Dương." Bộ phim dựa trên các vụ án có thật, đặt ra tham vọng khai phá một lĩnh vực hấp hẫn nhưng còn nhiều bí ẩn.

Nguyên mẫu là ai?

Trung tá Trần Nam Chung, giám đốc sản xuất dự án kiêm Giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân (Cục Truyền thông Công an Nhân dân) khẳng định mảng tình báo khó vì hạn chế về điều kiện tiếp cận hồ sơ, nhiều thông tin còn "nằm lặng im" trong lịch sử.

"Gần đây nhiều hồ sơ được khai mở mới tạo điều kiện cho chúng tôi làm phim, đây gần như là những bước đi đầu tiên trong lĩnh vực điện ảnh về tình báo, tri ân những người đã nằm xuống trong im lặng," Trung tá Trần Nam Chung chia sẻ.

Theo đó kịch bản là tổng hợp nhiều vụ việc có thật. Nguyên mẫu nhân vật lấy nhiều nhất từ hai nhà tình báo có tên Nguyễn Thành của chuyên án P01 và Quang Hải trong bối cảnh tình báo an ninh khu vực Việt-Lào, những năm 60, 70 của thế kỷ trước.

Trung tá Trần Nam Chung, đạo diễn Ka My và hai diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, Trâm Anh. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Cụ thể theo nhà phát hành Galaxy Studio, phim lấy cảm hứng từ một số chuyên án trong hơn 25.000 bộ hồ sơ chiến sĩ tình báo viên Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đặc biệt là chuyên án P01.

Nhân vật chính là Trần Thắng, một chiến sĩ Công an Việt Nam hoạt động sâu trong lòng bộ máy an ninh đối phương tại Lào. Nhiệm vụ của anh là lần theo dấu vết của một “bóng ma” vô hình đang thao túng chiến lược chiến tranh nguy hiểm tại chiến trường Việt Nam và ba nước Đông Dương.

"Bối cảnh câu chuyện chính của phim được đặt tại Lào – quốc gia giữ vị thế then chốt trong cục diện chiến tranh Đông Dương. Sau Hiệp định Genève, Mỹ dần thay thế ảnh hưởng của Pháp tại khu vực, trong khi Việt Nam bị chia cắt hai miền. Dù tuyên bố trung lập, Lào thực chất trở thành điểm giao tranh ngầm của nhiều thế lực," nhà phát hành này thông tin.

Bối cảnh này giúp bộ phim mở rộng quy mô quốc tế, đồng thời làm nổi bật bản chất của chiến tranh tình báo - cuộc chiến giành giật nguồn tin, tuyến đường, lòng tin và quyền chi phối khu vực. Phim sử dụng 40% bối cảnh bằng công nghệ VFX/CGI hiện đại để tái hiện chân thực không gian lịch sử.

Chia sẻ tại họp báo, đạo diễn Trần Ka My (Trần Hùng Cường) nói sự thật sẽ chiếm "tỷ trọng" lớn trong chuyện phim: "Kịch bản như đi trên dây vì vừa phải bám sát hiện thực lịch sử, vừa phải sáng tạo. Mảng tình báo rất khó làm vì còn rất nhiều chi tiết trong vùng xám."

Tuy có các chi tiết giống trong "Tận hiến" (phim truyền hình đề tài tình báo có Hứa Vĩ Văn đóng chính), êkíp khẳng định hai phim không trực tiếp liên quan.

"Ngoài ra 'Mật mã Đông Dương' sẽ có câu chuyện tình yêu nguyên mẫu rất hay, giằng xé giữa nhiệm vụ và tình yêu," ông Trần Ka My chia sẻ thêm.

Hai phim của Điện ảnh Công an Nhân dân "đấu nhau"?

Dự kiến phim "Mật mã Đông Dương" sẽ công chiếu đúng dịp 30/4/2027, trùng thời điểm dự kiến ra mắt của "Nữ biệt động Sài Gòn" của đạo diễn Hàm Trần, cũng do đơn vị này thực hiện.

Như vậy trong cùng một mùa phim 30/4-1/5, Điện ảnh Công an Nhân dân có hai phim cùng "đấu nhau" trên đường đua doanh thu.

"Chúng tôi không ngại có hai phim 'chung nhà' cùng công chiếu một mùa bởi hai phim khác nhau và sẽ làm bệ đỡ cho nhau. Trong khi 'Mật mã Đông Dương' là chuyện tình báo thì 'Nữ biệt động Sài Gòn' là chuyện trấn áp và thủ tiêu đối tượng thù địch Cách mạng," Trung tá Trần Nam Chung chia sẻ.

Trong văn hóa nghệ thuật Việt Nam đã có những tượng đài tình báo như Phan Thúc Định "X30 phá lưới" trong thập niên 70-80, hay Nguyễn Thành Luân "Ván bài lật ngửa" trong thập niên 80.

Nói về những hình tượng này, ông Nguyễn Ka My nói không áp lực phải vượt những tượng đài cũ, mà kỳ vọng có thể nối tiếp khoảng trống từ hơn 40 năm trước bằng những câu chuyện hấp dẫn, đáng khâm phục về lực lượng thầm lặng nhưng có đóng góp đặc biệt lớn này.

Dàn diễn viên người Việt của "Mật mã Đông Dương" gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Tuấn, Doãn Quốc Đam, Trâm Anh, Nghệ sỹ Nhân dân Trung Anh.

Ninh Dương Lan Ngọc trong vai một nữ tình báo viên, chia sẻ càng đào sâu chuyện chuyên án, tình báo càng thấy đáng khai thác. Trâm Anh từng ghi dấu trong "Tử chiến trên không" - phim điện ảnh 251 tỷ đồng doanh thu của Điện ảnh Công an Nhân dân năm 2025 - nói nổi da gà khi hóa thân nhân vật làm tình báo có thật. Cô chia sẻ một mối quan hệ đặc biệt với Ninh Dương Lan Ngọc ở việc cả hai đều có cha làm trong ngành công an.

Hiện "Mật mã Đông Dương" đã hoàn thành công đoạn tuyển diễn viên, dự kiến sẽ sớm bấm máy trong năm nay để kịp ra mắt dịp đại lễ năm 2027./.

