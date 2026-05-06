Kiến tạo hệ sinh thái tổ chức sự kiện-giải trí để phát triển công nghiệp văn hóa

Tuần lễ Tổ chức Sự kiện và Triển lãm Việt Nam 2026 (Vietnam Event & Exhibition Week 2026 - VEEW 2026) sẽ diễn ra từ ngày 30/7 đến 2/8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, hướng tới xây dựng nền tảng kết nối toàn diện cho hệ sinh thái triển lãm, tổ chức sự kiện và giải trí tại Việt Nam.

Với thông điệp “Định hình nền kinh tế trải nghiệm Việt Nam,” VEEW 2026 ra đời trong bối cảnh ngành sự kiện-triển lãm Việt Nam đang phát triển mạnh, được thúc đẩy bởi nhu cầu marketing, thương mại, giải trí và trải nghiệm. Tuy nhiên, thị trường vẫn còn phân mảnh, thiếu một điểm tụ chung đủ quy mô để kết nối doanh nghiệp, chia sẻ tri thức, thúc đẩy giao thương và cùng xây dựng tầm nhìn dài hạn cho toàn ngành.

VEEW 2026 gồm một chuỗi hội nghị, hội thảo chuyên môn, trình diễn công nghệ, 3 ngày triển lãm và một loạt các sự kiện giải trí song hành, như Hội nghị Kết nối Kinh doanh và Đầu tư Việt Nam-Quốc tế 2026; Global Fashion Week với ba đêm diễn thời trang quốc tế; triển lãm cưới WedTech Show, hoạt động ẩm thực.

Đại diện các đơn vị tham gia tổ chức, thực hiện VEEW 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đặc biệt, chương trình trải nghiệm văn hóa “Non sông gấm vóc-Một dải Việt Nam-Muôn sắc-Một dòng” sẽ mang đến một hành trình đa giác quan, kết hợp ẩm thực, âm thanh, ánh sáng và trình diễn được thiết kế riêng để kể câu chuyện lịch sử, văn hóa và tinh thần dân tộc bằng ngôn ngữ đương đại.

Phát biểu tại họp báo ngày 6/5, ông Vũ Ngoạn Hợp, Chủ tịch Hiệp hội Hội chợ Triển lãm thương mại và Tổ chức sự kiện Việt Nam (VECA), đại diện đơn vị tổ chức cho hay VEEW 2026 được kỳ vọng trở thành một nền tảng thường niên, nơi cộng đồng ngành cùng đóng góp cho một tương lai phát triển bền vững và có vị thế hơn.

“Trong bối cảnh Chính phủ đang thúc đẩy công nghiệp văn hóa, việc phát triển ngành sự kiện, triển lãm và giải trí càng cần được đặt trong một cấu trúc chuyên nghiệp hơn. Muốn Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các sự kiện trong nước và quốc tế, chúng ta không chỉ cần năng lực tổ chức, mà còn cần chuẩn mực, quy trình, tư duy quản trị và môi trường vận hành phù hợp,” ông Vũ Ngoạn Hợp nói.

Ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Công ty Le Bros (trái) và ông Vũ Ngoạn Hợp, Chủ tịch Hiệp hội Hội chợ Triển lãm thương mại và Tổ chức sự kiện Việt Nam (VECA). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cùng quan điểm đó, ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Công ty Le Bros cho rằng ngành tổ chức sự kiện-giải trí tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ. Hàng loạt chương trình giải trí, concert, show diễn với số lượng khán giả lớn không chỉ tạo ra hiệu ứng tốt về mặt văn hóa mà còn kéo theo sự phát triển của các ngành kinh tế khác như lưu trú, ẩm thực, vận chuyển… Điều đáng nói là phần lớn các đơn vị thực hiện tổ chức sự kiện đều là của Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, ông Lê Quốc Vinh cho rằng thời điểm hiện tại, Việt Nam đủ tiềm năng để trở thành một điểm đến sự kiện triển lãm-giải trí quốc tế.

"Chúng tôi kỳ vọng VEEW 2026 không chỉ kết nối những người làm nghề, mà là tạo ra một diễn đàn mở để cùng chia sẻ thực trạng, học hỏi kinh nghiệm quốc tế, lắng nghe những vướng mắc trong thực tiễn và cùng đề xuất các hướng đi phù hợp cho Việt Nam," ông Lê Quốc Vinh chia sẻ./.

VEEW 2026 do Hiệp hội Hội chợ Triển lãm thương mại và Tổ chức sự kiện Việt Nam (VECA) tổ chức, với sự tham gia thực hiện của Le Bros và sự đồng hành của Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện VEEW 2026 do Hiệp hội VECA tổ chức (với sự phối hợp của Le Bros và VEC), Ban Tổ chức cũng khởi xướng VECA Awards - giải thưởng chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam trong lĩnh vực Triển lãm và Sự kiện Việt Nam.