Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026: Sự kiện văn hóa-thể thao tầm cỡ quốc tế

Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 7-9/8/2026, tại Hoàng thành Thăng Long, phố đi bộ Trần Nhân Tông và một số địa điểm khác trên địa bàn Thủ đô.

Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, với quy mô lớn, nhằm tôn vinh các giá trị võ học dân tộc, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa-thể thao trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã ký ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND về việc tổ chức Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026. Sự kiện do Ủy ban Nhân dân Thành phố tổ chức, Sở Văn hóa và Thể thao là đơn vị chủ trì, với sự phối hợp của các đơn vị, ban, ngành liên quan để đảm bảo tổ chức chuyên nghiệp, an toàn và hiệu quả.

Thông qua sự kiện này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện văn hóa-thể thao tầm khu vực. Festival được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện thường niên, góp phần gắn kết giữa văn hóa, thể thao và du lịch, đồng thời nâng cao hình ảnh Thủ đô trên bản đồ quốc tế.

Festival Võ thuật: Hội tụ tinh hoa từ khắp thế giới

Với thông điệp “Hào khí Thăng Long-Tinh hoa võ Việt,” Festival hướng tới tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị các môn võ thuật truyền thống của dân tộc. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng đến bạn bè quốc tế.

Festival không chỉ mang ý nghĩa văn hóa, mà còn là sự kiện thúc đẩy hợp tác quốc tế, phát triển du lịch, kinh tế thể thao, đồng thời tạo môi trường học hỏi, giao lưu kinh nghiệm giữa các trường phái võ thuật trong nước và quốc tế.

Một trong những điểm nhấn của Festival Võ thuật Quốc tế Hà Nội 2026 chính là sự hội tụ từ 1.500 đến 2.000 võ sư, võ sinh, huấn luyện viên, vận động viên và nghệ sỹ đến từ các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế. Các đoàn tham gia đến từ các quốc gia, nơi võ thuật có truyền thống lâu đời và tinh thần võ học đang ngày càng phát triển. Đây là cơ hội để khán giả Việt Nam có thể chiêm ngưỡng sự đa dạng trong phong cách, kỹ thuật và triết lý võ thuật của nhiều nền văn hóa khác nhau.

Festival còn là nơi các võ sư nổi tiếng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Những buổi hội thảo chuyên đề về võ thuật, kỹ thuật tập luyện, và phương pháp rèn luyện tinh thần là phần không thể thiếu, giúp các vận động viên và người yêu võ học nâng cao hiểu biết và kỹ năng. Sự góp mặt của các võ sỹ nổi tiếng từng đoạt huy chương quốc tế với màn trình diễn kỹ thuật điêu luyện và những chia sẻ của họ giúp Festival trở thành một sân chơi vừa mang tính giải trí, vừa mang tính giáo dục cao, khơi gợi niềm đam mê và khát khao học hỏi của đông đảo khán giả, đặc biệt là thanh thiếu niên.

Các nội dung và chương trình hấp dẫn trong Festival

Điểm nhấn quan trọng nhất của Festival là lễ khai mạc diễn ra vào tối 7/8/2026 tại Hoàng thành Thăng Long. Chương trình khai mạc được dàn dựng công phu, kết hợp biểu diễn võ thuật, âm nhạc dân tộc và công nghệ trình diễn hiện đại, tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc, giàu tính trải nghiệm. Lễ khai mạc không chỉ là sự kiện nghệ thuật mà còn là dịp để quảng bá tinh thần võ đạo, văn hóa Thăng Long-Hà Nội đến công chúng trong nước và quốc tế.

Song song với các hoạt động biểu diễn, Festival tổ chức hội thảo chuyên đề về lịch sử phát triển võ thuật cổ truyền Hà Nội, cùng các giải pháp đầu tư, phát triển nguồn lực cho võ thuật truyền thống và hiện đại. Đây là cơ hội để các võ sư, huấn luyện viên, vận động viên và các chuyên gia chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, đồng thời tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển võ thuật trong bối cảnh hội nhập.

Cùng với hội thảo, không gian trưng bày, triển lãm sẽ giới thiệu các giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần võ đạo thông qua hình ảnh, hiện vật, trang thiết bị và ứng dụng công nghệ số. Người tham dự có thể tìm hiểu về võ phục, dụng cụ tập luyện, thi đấu, vật phẩm võ thuật, sản phẩm lưu niệm, giúp họ hiểu sâu hơn về lịch sử, giá trị văn hóa và tinh thần thượng võ của các môn võ thuật truyền thống và hiện đại.

Một hoạt động nổi bật khác là diễu hành quảng bá hình ảnh các Hội, Liên đoàn Võ thuật các tỉnh, thành phố và các đoàn võ thuật quốc tế. Các đoàn tham gia diễu hành trong võ phục, cổ phục và trang phục truyền thống Việt Nam, kết hợp biểu diễn động tác võ thuật cơ bản, binh khí mô phỏng, cờ hiệu, tạo nên màn trình diễn sôi động, giàu màu sắc văn hóa.

Các chương trình thi đấu và giao lưu võ thuật là điểm nhấn quan trọng của Festival, quy tụ nhiều môn võ khác nhau: Võ cổ truyền, Vovinam, Karate, Pencak Silat, Taekwondo, Wushu và võ thuật tổng hợp (MMA). Đây là cơ hội để các võ sỹ, võ sinh, huấn luyện viên trong nước và quốc tế giao lưu, học hỏi kỹ năng và chiến thuật, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các trường phái võ thuật; là dịp quảng bá võ thuật Việt Nam ra thế giới, giới thiệu sự đa dạng, độc đáo và giá trị văn hóa của các môn võ truyền thống. Các giải đấu kết hợp với trải nghiệm tương tác công nghệ số, cho phép khán giả trực tiếp tham gia và cảm nhận chân thực các động tác, kỹ thuật của võ thuật.

Bên cạnh đó, Festival được thiết kế gắn kết với các hoạt động quảng bá du lịch Thủ đô và tổ chức nhiều chương trình hưởng ứng, bao gồm:Tour tham quan di sản văn hóa, di tích lịch sử, làng nghề truyền thống và khu vực phố cổ Hà Nội; các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian, liên hoan biểu diễn võ thuật tại các xã, phường; các cuộc thi tìm hiểu về võ thuật truyền thống, giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm về di sản võ thuật.

Những hoạt động này góp phần làm nổi bật bản sắc văn hóa Hà Nội, giúp công chúng, đặc biệt là giới trẻ và du khách quốc tế, hiểu và trân trọng giá trị văn hóa-thể thao của Thủ đô. Đồng thời, các chương trình này tạo ra sân chơi học hỏi và trải nghiệm thực tế, gắn kết văn hóa, thể thao và du lịch trong một sự kiện duy nhất.

Với quy mô và đa dạng các hoạt động, Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 hứa hẹn trở thành điểm nhấn văn hóa-thể thao quan trọng của Thủ đô, quảng bá tinh thần thượng võ và giá trị văn hóa Việt Nam ra quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội để Hà Nội trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện quốc tế, hội nhập và lan tỏa văn hóa-thể thao ra toàn cầu./.

