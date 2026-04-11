Giải chạy Tây Hồ Half Marathon 2026 thu hút hơn 10.000 vận động viên tranh tài

Sáng nay 11/4, giải chạy Tay Ho Half Marathon 2026 Powered by BIM Group chính thức mở màn cho ngày hội chạy bộ được mong chờ nhất Thủ đô đầu năm 2026.

Giải chạy được Công ty Cổ phần Vũ Media (VRace) và đối tác chiến lược Tập đoàn BIM Group phối hợp tổ chức, là giải Half Marathon quy mô nhất Việt Nam với quy mô hơn 10.000 vận động viên tham gia.

Sự kiện năm nay diễn ra từ ngày 10/4 đến 12/4/2026, thu hút hơn 10.000 runners, trong có hơn 1.500 vận động viên quốc tế, cùng nhau hội ngộ tại vùng đất kinh kỳ nghìn năm tuổi.

Phát biểu tại sự kiện khai mạc giải chạy, ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đánh giá Tay Ho Half Marathon 2026 không đơn thuần là một sự kiện thể thao, mà còn là biểu tượng của lối sống năng động, là cầu nối gắn kết cộng đồng, lan tỏa những giá trị tích cực về sức khỏe, ý chí và tinh thần đoàn kết của người Hà Nội.

"Tay Ho Half Marathon 2026 là sự kiện góp phần tạo động lực phát triển kinh tế địa phương, quảng bá hình ảnh Hà Nội như điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch thể thao của Việt Nam và trong mắt bạn bè quốc tế," ông Phạm Xuân Tài nhấn mạnh.

Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu tại sự kiện khai mạc giải chạy. (Ảnh: TayHoHalfMarathon)

Với mong muốn mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho các runners, Tay Ho Half Marathon 2026 Powered by BIM Group tiếp tục cải tiến và nâng cấp hàng loạt điểm nhấn mới.

Đường chạy đi qua những địa danh mang đậm dấu ấn di sản như chùa Trấn Quốc đến phủ Tây Hồ linh thiêng, nơi mỗi bước chân đều chạm vào những câu chuyện của Thăng Long ngàn năm.

Lộ trình cung đường được thiết kế tối ưu và đo đạc bởi Liên đoàn Điền kinh Quốc gia, đảm bảo vận động viên có thể bứt tốc tốt nhất trong khi vẫn tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của vùng đất kỷ nguyên.

Ban Tổ chức phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng địa phương, thực hiện xử lý những đoạn mặt đường chưa đạt chuẩn chuyên môn, đồng thời nâng cấp hệ thống chiếu sáng toàn cung đường chạy.

Mọi chi tiết từ hỗ trợ hậu cần, trạm tiếp nước đến y tế đều được chuẩn bị bài bản, hứa hẹn trải nghiệm thi đấu hấp dẫn cho hơn 10.000 vận động viên.

Trong mùa giải thứ 6 được tổ chức, giải chạy Tay Ho Half Marathon 2026 kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành một phần của thể thao Hà Nội, nơi Hồ Tây không chỉ là cung đường huyền thoại, một thử thách thể lực, mà còn là sự kiện kết nối, truyền cảm hứng và lan tỏa tinh thần thể thao trong cộng đồng./.

