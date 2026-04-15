Ánh Viên gây sốt tại giải bơi quốc tế Oceanman Maldives 2026

Nguyễn Thị Ánh Viên đã thi đấu đầy ấn tượng tại giải Oceanman Maldives với 4 huy chương Vàng, đánh dấu bước chuyển mình từ bơi thành tích sang chinh phục sức bền trên biển.

Sau quãng thời gian rời xa đỉnh cao thi đấu chuyên nghiệp, Nguyễn Thị Ánh Viên đã trở lại với bơi lội theo cách khác. Tại Oceanman Maldives, cựu kình ngư số 1 Việt Nam giành tới 4 huy chương Vàng, khẳng định đẳng cấp bền bỉ, mở ra cuộc chơi mới, nơi cô tiếp tục chiến thắng, nhưng theo một cách rất khác.

Oceanman là hệ thống giải bơi biển quốc tế mang tính phong trào và bán chuyên, quy tụ nhiều đối tượng từ vận động viên chuyên nghiệp chuyển hướng, người chơi thể thao sức bền cho tới các tay bơi nghiệp dư chất lượng cao.

Đặc thù bơi biển khiến độ khó tăng lên đáng kể, không có làn phân định dễ gây mất phương hướng, điều kiện tự nhiên luôn biến động, trong khi các cự ly dài từ 5-10km đòi hỏi sức bền và chiến thuật phân phối sức cực kỳ chính xác. Chính vì vậy, chiến thắng tại đây phản ánh năng lực thực chiến và sự thích nghi toàn diện, hơn là tốc độ thuần túy trong hồ bơi.

Trong môi trường thi đấu khắc nghiệt của bơi biển, nơi không có làn bơi cố định và luôn chịu tác động từ sóng, gió, dòng chảy, Ánh Viên vẫn thi đấu đầy ấn tượng và giành được thành quả đáng khâm phục.

Ánh Viên chứng minh sức mạnh trên đường đua xanh quốc tế Oceanman Maldives.

Tại giải đấu này, "Tiểu Tiên Cá" chạm tới các mốc: Top 1 nữ cự ly 10km, top 1 overall cự ly 2km, top 1 nhóm tuổi 30-39 nữ và top 1 đồng đội nữ.

Dấu ấn đậm nét nhất nằm ở nội dung 10km, thử thách khắc nghiệt bậc nhất đối với tất cả các vận động viên tham gia dự thi.

Tuy nhiên, Ánh Viên luôn duy trì nhịp độ bơi ổn định trong suốt hơn hai giờ thi đấu và cán đích với thời gian 2 giờ 30 phút 22 giây. Thậm chí, kình ngư Việt Nam về đích cùng thời điểm với vận động viên nam giành vị trí cao nhất. Thành tích này không chỉ gây bất ngờ mà còn thể hiện nền tảng thể lực đáng kinh ngạc của cô trong điều kiện bơi biển đầy thử thách.

Việc một nữ vận động viên có thể duy trì tốc độ ngang ngửa với nhà vô địch nam trên quãng đường dài 10km giữa môi trường sóng lớn đã tạo nên dấu ấn đặc biệt tại giải. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho tinh thần kỷ luật, sự bền bỉ và bản lĩnh thi đấu của Ánh Viên, ngay cả khi không còn thi đấu chuyên nghiệp.

"Đây là lần đầu Viên bơi 10km trên biển, một trải nghiệm không thể nào quên. Biển Maldives vẫn xanh và tuyệt đẹp, nhưng hành trình 10km hôm nay là một thử thách không hề dễ dàng. Viên đã chiến đấu hết mình và chạm đến đích với tất cả những gì mình có," Ánh Viên chia sẻ

"Cảm ơn mọi người đã cổ vũ Viên trong suốt đường bơi ngày hôm nay. Cảm ơn ban tổ chức đã tạo ra một giải đấu thật tuyệt vời tại nơi đây."

Trong sự nghiệp của mình, Nguyễn Thị Ánh Viên, được xem là kình ngư huyền thoại của bơi lội Việt Nam. Cô là vận động viên bơi thành công nhất lịch sử Việt Nam khi giành được 25 huy chương Vàng SEA Games, huy chương Bạc và huy chương Đồng châu Á, 2 huy chương Đồng Asiad, cùng huy chương Vàng Olympic trẻ, huy chương Vàng Đại hội Thể thao Quân sự thế giới, hay huy chương Bạc World Cup... Cô cũng thống trị các đường đua xanh ở Việt Nam với các kỷ lục quốc gia.

Đặc biệt, Ánh Viên ghi dấu ấn cho riêng mình trên hành trình sự nghiệp VĐV đỉnh cao khi từng 3 lần vinh dự tham dự các kỳ Olympic liên tiếp là Olympic London 2012 và Rio 2016, Tokyo 2020.

Trở về từ Olympic Tokyo 2020, Nguyễn Thị Ánh Viên đã khiến nhiều quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Sau đó, cô tập trung vào công tác huấn luyện bơi và tham gia nhiều hoạt động xã hội.

Oceanman là chuỗi các cuộc thi bơi quốc tế được tổ chức ở nhiều khu vực trên thế giới, bao gồm châu Âu, Mỹ Latinh và châu Á-Thái Bình Dương. Oceanman Maldives 2026 có 532 vận động viên đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ góp mặt.