Gần 900 vận động viên tranh tài tại giải Billiards và Snooker quy mô quốc gia

Ngày 10/4, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức khai mạc Giải Vô địch Billiards và Snooker các Câu lạc bộ quốc gia năm 2026 - nội dung Carom.

Giải đấu diễn ra từ ngày 10-19/4, thu hút gần 900 cơ thủ đến từ các câu lạc bộ Billiards và Snooker của 14 tỉnh, thành phố gồm An Giang, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Nai, Thanh Hóa, Hà Nội, Khánh Hòa, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Đà Nẵng, Huế, Bắc Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh.

Với số lượng vận động viên đông đảo, giải năm nay tiếp tục khẳng định sức hút, sự phát triển mạnh mẽ của phong trào Billiards và Snooker tại Việt Nam. Đây là một trong những giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu quốc gia hằng năm.

Trước đó, các nội dung Pool và Snooker đã được tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh từ ngày 13-22/3. Riêng nội dung Carom diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, gồm Carom 1 băng và Carom 3 băng.

Đây đều là những nội dung có yêu cầu cao về kỹ thuật, đòi hỏi tư duy chiến thuật sắc bén cùng bản lĩnh thi đấu vững vàng của các cơ thủ.

Chủ tịch Liên đoàn Billiards và Snooker Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Trí đánh giá: Giải đấu năm nay có số lượng vận động viên tham gia rất lớn, cho thấy phong trào Billiards và Snooker đang phát triển mạnh trên cả nước.

Đây là cuộc đua có tính cạnh tranh cao, là cơ hội để các cơ thủ cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham dự Vòng chung kết quốc gia sắp tới, dự kiến diễn ra vào tháng 6 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2026 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của ngành thể dục thể thao, đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh khi địa phương đang tập trung tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố lần thứ I, hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vào cuối năm 2026.

Việc đăng cai tổ chức giải đấu không chỉ góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi mà còn là dịp để Thành phố rà soát, đánh giá lực lượng vận động viên, chuẩn bị cho các nhiệm vụ thi đấu quan trọng sắp tới.

Theo Ban Tổ chức, giải đấu là sân chơi đỉnh cao, được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm các điều kiện thi đấu chuyên nghiệp, an toàn và công bằng. Thông qua giải, công tác phát hiện và bồi dưỡng tài năng cho đội tuyển quốc gia tiếp tục được chú trọng, góp phần nâng cao thành tích của Billiards và Snooker Việt Nam trên đấu trường khu vực và quốc tế.

Giải cũng góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu bộ môn này ngày càng phát triển sâu rộng trong cộng đồng. Ngay sau lễ khai mạc, các cơ thủ bước vào tranh tài ở nội dung Carom 1 băng, tạo nên không khí thi đấu sôi nổi ngay từ những lượt trận đầu tiên.

Với chất lượng chuyên môn cao và sự góp mặt của nhiều cơ thủ mạnh, giải đấu hứa hẹn sẽ tiếp tục diễn ra hấp dẫn trong những ngày tới, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

Khởi tranh Giải Billiards Carom 3 băng quốc tế đầu tiên tại Việt Nam Giải đấu Billiards Carom 3 băng quốc tế đầu tiên tại Việt Nam quy tụ vận động viên hàng đầu trong và ngoài nước, hứa hẹn trận đấu đỉnh cao và phát triển phong trào billiards nước nhà.