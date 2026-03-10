12.000 vận động viên thi đấu tại Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong

Ngày 10/3, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong phối hợp cùng Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa tổ chức họp báo giới thiệu Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026.

Với chủ đề "Đón ánh bình minh", giải sẽ diễn ra từ ngày 27-29/3 tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức khẳng định: Trải qua 66 năm hình thành và phát triển, Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong không chỉ là giải đấu thể thao uy tín, mà từng bước được định vị như một mô hình sự kiện thể thao gắn với văn hóa, du lịch và hoạt động cộng đồng, có sức lan tỏa xã hội bền bỉ.

Việc lựa chọn thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) làm địa điểm đăng cai không chỉ đáp ứng yêu cầu về cảnh quan và đường chạy mà còn phù hợp với định hướng kết hợp thể thao với quảng bá điểm đến du lịch.

"Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị nghiêm túc, chuyên nghiệp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên, Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 tại Khánh Hòa sẽ thành công về chuyên môn, an toàn về tổ chức và để lại dấu ấn đẹp trong cộng đồng.

Đây không chỉ là cuộc đua, mà còn là cách chúng tôi kể câu chuyện Việt Nam bằng những bước chạy", nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Trải qua gần bảy thập kỷ, Tiền Phong Marathon không chỉ là sân chơi đỉnh cao của điền kinh Việt Nam mà còn là biểu tượng của tinh thần bền bỉ, khát vọng vươn lên và sức mạnh cộng đồng.

Năm 2026, giải tiếp tục được định vị là sự kiện thể thao - văn hóa - du lịch quy mô quốc gia, góp phần quảng bá hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa năng động, hiện đại và giàu bản sắc; lập thành tích góp phần kỷ niệm 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2026).

Điểm nhấn đặc biệt của mùa giải năm nay là hai nội dung marathon nam và nữ (42,195km) thuộc hệ nâng cao sẽ được công nhận thành tích vào bảng tổng sắp huy chương môn Điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 (diễn ra từ 14/11 đến ngày 12/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh).

Như vậy, đường chạy Nha Trang cuối tháng 3 không chỉ là cuộc tranh tài cho danh hiệu Vô địch quốc gia, mà còn là đấu trường cạnh tranh trực tiếp huy chương Đại hội - sự kiện thể thao lớn nhất cả nước được tổ chức theo chu kỳ 4 năm.

Với ý nghĩa đó, tên gọi chính thức của sự kiện được điều chỉnh thành "Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026", khẳng định vị thế cao nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia và vai trò then chốt của giải đấu.

Theo Ban tổ chức, tính đến thời điểm họp báo (ngày 10/3) đã có hơn 12.000 vận động viên đăng ký thi đấu, cao nhất lịch sử các giải Tiền Phong Marathon từ trước đến nay. Điều này phản ánh sức hút và tầm vóc ngày càng lớn của Tiền Phong Marathon - giải chạy có lịch sử lâu đời nhất Việt Nam.

Tại giải, các vận động viên sẽ tranh tài ở các cự ly: 42,195 km và 21,1 km nam, nữ hệ nâng cao và hệ phong trào; 10km nam chuyên nghiệp, nam trẻ, nam và nữ phong trào; 5 km nữ nâng cao, nữ trẻ và nam, nữ phong trào.

Đường chạy Nha Trang sẽ là nơi hội tụ các tuyển thủ hàng đầu quốc gia và cộng đồng runner phong trào trong nước, quốc tế. Nhiều gương mặt tiêu biểu của điền kinh Việt Nam dự kiến góp mặt, như: Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Lai, Đỗ Quốc Luật, Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa…, hứa hẹn tạo nên những màn so tài chất lượng cao.

Cùng với danh hiệu Vô địch quốc gia, giải duy trì cơ cấu giải thưởng đa dạng với tổng giá trị tiền mặt và hiện vật lên tới hàng tỷ đồng. Hạng Nhất toàn đoàn nhận Cúp vô địch của Ban Tổ chức; các đoàn, đội và vận động viên đạt 3 thứ hạng cao nhất nội dung nâng cao được trao bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Bên cạnh giải đấu, Ban tổ chức cũng triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như: Lễ Thượng cờ tại Khu tưởng niệm Chiến sỹ Gạc Ma (28/3/2026); Chương trình thiện nguyện "Sát cánh cùng ngư dân bám biển"; Marathon Expo, hội chợ văn hóa - du lịch - ẩm thực và các hoạt động giao lưu…/.

