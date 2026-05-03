51.000 cán bộ tham gia giải chạy trực tuyến 75 năm thành lập Ngân hàng Nhà nước

Ngày 03/5/2026, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức lễ phát động giải chạy trực tuyến “75 năm Ngân hàng Việt Nam” nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam (06/5/1951–06/5/2026). Đây là hoạt động thiết thực chào mừng dấu mốc quan trọng của ngành và các ngày lễ lớn của đất nước, đồng thời lan tỏa tinh thần bền bỉ, nỗ lực trong suốt chặng đường phát triển.

Giải chạy không chỉ là hoạt động thể dục thể thao mà còn thể hiện sự gắn kết, đồng lòng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành. Dù tham gia trên nhiều cung đường khác nhau, các vận động viên đều hướng tới mục tiêu chung, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết.

Thành tích chạy sẽ được quy đổi thành kinh phí (tối đa 7,5 tỷ đồng) đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội. Qua đó, giải chạy kết nối rèn luyện sức khỏe với trách nhiệm cộng đồng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của ngành Ngân hàng trong việc hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, đối tượng chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn.

Đối tượng tham gia là cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn ngành Ngân hàng, gồm các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tài chính, Ngân hàng Hợp tác xã, Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngân hàng thương mại. Giải được tổ chức theo hình thức trực tuyến, ứng dụng công nghệ hiện đại, cho phép người tham gia chủ động đăng ký và thi đấu ở bất cứ đâu thông qua nền tảng tại địa chỉ https://giaichaynhvn.vrun.vn/.

Người tham gia sử dụng ứng dụng Strava để ghi nhận kết quả chạy hoặc đi bộ. Hệ thống sẽ tự động đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực, bảo đảm minh bạch, chính xác và cập nhật bảng xếp hạng cá nhân, đơn vị.

Các vận động viên chạy cung đường hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Vietnam+)

Các cự ly đăng ký mang ý nghĩa biểu tượng như 75 km (kỷ niệm 75 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam), 136 km (tượng trưng 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh), 195,1 km (ghi dấu năm 1951 thành lập ngành) và 202,6 km (thể hiện quyết tâm năm 2026). Những con số này vừa là thử thách thể lực, vừa gợi nhắc dấu ấn lịch sử và định hướng phát triển của đất nước, cũng như quyết tâm chinh phục những mục tiêu mới trong tương lai.

Từ ngày mở đăng ký (28/4/2026) đến nay, đã có khoảng 51.000 người từ 51 đơn vị trong ngành tham gia, thể hiện sự hưởng ứng mạnh mẽ và tinh thần đoàn kết của cán bộ nhân viên, vừa là con số vô cùng ý nghĩa tượng trưng cho năm 1951 - năm thành lập Ngân hàng Việt Nam.

Thời gian ghi nhận thành tích kéo dài 26 ngày, từ 00h01 ngày 03/5/2026 đến 23h59 ngày 28/5/2026. Ban tổ chức sẽ trao nhiều giải thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao và tích cực tham gia./.

