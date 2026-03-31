Gần 100 vận động viên tranh tài đấu kiếm quy mô quốc gia

Ngày 31/3, tại Hà Nội, Liên đoàn Đấu kiếm Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Giải Vô địch Đấu kiếm U15 quốc gia lần thứ 2-năm 2026. Giải năm nay quy tụ gần 100 vận động viên đến từ 8 tỉnh, thành, ngành.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài, Trưởng Ban tổ chức khẳng định: Đấu kiếm giúp người chơi rèn luyện thể lực, phản xạ, sự tập trung và khả năng tính toán chiến lược. Trên sàn đấu, mỗi vận động viên buộc phải giữ sự bình tĩnh, tự tin và bản lĩnh để vượt qua đối thủ, những phẩm chất rất cần thiết với thế hệ trẻ trong học tập và cuộc sống.

Giải đấu là cơ hội rất tốt để các vận động viên trẻ được thi đấu, cọ xát, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Đồng thời là dịp để các đơn vị đánh giá lực lượng vận động viên trẻ, tiếp tục chuẩn bị cho những mục tiêu lớn hơn phía trước.

Mỗi giải đấu không chỉ là một cuộc thi, đó là nơi bắt đầu của những hành trình lớn. Giải đấu năm nay sẽ là một điểm nhấn đẹp trong hệ thống thi đấu thể thao trẻ quốc gia, nơi lan tỏa tinh thần rèn luyện, tinh thần thượng võ và niềm yêu thích môn đấu kiếm đến với đông đảo thanh thiếu niên cả nước.

Giải Vô địch Đấu kiếm U15 quốc gia lần thứ 2-năm 2026 diễn ra từ ngày 31/3 đến ngày 3/4 tại Nhà thi đấu Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa. Các vận động viên sẽ thi đấu 12 nội dung Olympic, tranh 12 bộ huy chương./.

130 tài năng trẻ tham dự Giải vô địch Đấu kiếm U23 Quốc gia tại Quảng Ninh Với sự góp mặt của 130 VĐV từ 6 tỉnh, thành, Giải vô địch Đấu kiếm U23 quốc gia 2025 là dịp để phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ cho đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho các đấu trường khu vực và quốc tế.