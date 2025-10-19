130 tài năng trẻ tham dự Giải vô địch Đấu kiếm U23 Quốc gia tại Quảng Ninh

Chiều 19/10, tại Khu Liên hợp Thể thao phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh, Giải vô địch Đấu kiếm U23 Quốc gia năm 2025 đã chính thức khai mạc.

Giải đấu do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam tổ chức, quy tụ 130 vận động viên đến từ 6 đoàn thể thao các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh giải đấu là cơ hội để tuyển chọn, phát hiện và bồi dưỡng các tài năng cho đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho các giải đấu khu vực và quốc tế sắp tới.

Giải vô địch Đấu kiếm U23 quốc gia 2025 được tổ chức tại Quảng Ninh không chỉ là sân chơi cọ xát, tích lũy kinh nghiệm cho các vận động viên trẻ mà còn là sự khẳng định vị thế của tỉnh.

Ông Nguyễn Việt Dũng cho biết Quảng Ninh luôn quan tâm phát triển sự nghiệp thể dục thể thao, đầu tư đồng bộ hệ thống thiết chế hiện đại và đã khẳng định vị thế là Trung tâm thể thao của vùng Đông Bắc, đăng cai thành công nhiều sự kiện thể thao lớn, trong đó có các môn thi đấu thuộc SEA Games 31; đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022; các Giải vô địch quốc gia...

Các VĐV thi đấu nội dung kiếm chém nữ. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Giải vô địch Đấu kiếm U23 Quốc gia năm 2025 sẽ tranh tài ở 15 bộ huy chương. Hình thức thi đấu loại trực tiếp.

Các vận động viên thi đấu ở 3 loại vũ khí là kiếm liễu, kiếm chém và kiếm ba cạnh, chia làm 3 nhóm nội dung chính gồm Cá nhân (6 nội dung): Kiếm liễu nam/nữ, kiếm chém nam/nữ, kiếm ba cạnh nam/nữ; Đồng đội (6 nội dung): Kiếm liễu nam/nữ, kiếm chém nam/nữ, kiếm ba cạnh nam/nữ; Đồng đội Hỗn hợp (3 nội dung): Nam, nữ kiếm liễu; Nam, nữ kiếm chém; Nam, nữ kiếm ba cạnh.

Trước khi diễn ra Lễ khai mạc, các vận động viên đã thi đấu và trao huy chương ở các nội dung: Nam kiếm 3 cạnh, nữ kiếm chém cho các vận động viên có thành tích cao. Giải đấu sẽ diễn ra đến 25/10/2025./.

