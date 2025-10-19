Đội tuyển Việt Nam giành 6 Huy chương Vàng tại Giải Rowing vô địch châu Á 2025

Giải Đua thuyền Rowing vô địch châu Á năm 2025 đã khép lại sau bốn ngày thi đấu sôi nổi, từ ngày 16 đến 19/10, trên mặt nước tự nhiên đạt chuẩn quốc tế của thành phố Hải Phòng.

Đội tuyển Rowing Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, giành tổng cộng 6 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của Rowing Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Đáng chú ý, đội tuyển Rowing Hải Phòng, đơn vị có 2 huấn luyện viên và 5 vận động viên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia, đã góp phần quan trọng vào thành tích chung, với 1 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Đồng.

Cụ thể, Huy chương Vàng thuộc về nội dung LW4x của vận động viên Nguyễn Thị Giang (Hải Phòng) cùng ba vận động viên của Hưng Yên, Cà Mau và Hà Nội; Huy chương Đồng thuộc về nội dung M4x của các vận động viên Nguyễn Văn Hà, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Hữu Thành (Hải Phòng) và một vận động viên của Hà Tĩnh.

Giải đấu năm nay quy tụ 678 thành viên đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông và Đài Loan (Trung Quốc), Philippines, Triều Tiên, Iran, Iraq, Kuwait, Thái Lan, Saudi Arabia, Uzbekistan, Kazakhstan, Malaysia, Indonesia, Singapore và nước chủ nhà Việt Nam.

Đây là giải đấu quy mô lớn, có sự góp mặt của Chủ tịch Liên đoàn Rowing Thế giới (FISA), Giám đốc phát triển FISA, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên đoàn Rowing châu Á (ARF), cùng các Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên đoàn các quốc gia, trọng tài và giám sát quốc tế.

Những chặng đua quyết liệt tại Giải Rowing vô địch châu Á 2025. (Ảnh: TTXVN phát)

Giải Đua thuyền Rowing vô địch châu Á 2025 được Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng tổ chức, dưới sự ủy nhiệm của Liên đoàn Rowing châu Á và sự cho phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Việc được chọn đăng cai là niềm vinh dự và tự hào của thành phố Hải Phòng, đồng thời thể hiện năng lực, trách nhiệm của Việt Nam trong hội nhập thể thao quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước năng động, thân thiện và sẵn sàng cho các sự kiện tầm cỡ châu lục.

Các nội dung thi đấu diễn ra quyết liệt, kịch tính và hấp dẫn, được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn. Nhiều đoàn vận động viên bày tỏ ấn tượng với điều kiện thi đấu lý tưởng tại Hải Phòng, mặt nước tự nhiên ổn định, đạt tiêu chuẩn quốc tế, cùng công tác tổ chức chuyên nghiệp, chu đáo.

Thành công của giải đấu không chỉ mang đến những cuộc tranh tài chất lượng, mà còn góp phần nâng tầm hình ảnh thành phố Hải Phòng, mở ra cơ hội đăng cai nhiều giải thể thao quốc tế trong tương lai.

Bên cạnh các cuộc đua, Ban tổ chức còn triển khai nhiều hoạt động bên lề như chương trình tham quan danh lam thắng cảnh, trải nghiệm văn hóa và ẩm thực Hải Phòng dành cho các đoàn vận động viên và quan khách quốc tế.

Những hoạt động này góp phần quảng bá hình ảnh một Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực.

Giải Rowing vô địch châu Á 2025 đã kết thúc thành công tốt đẹp, đánh dấu bước tiến mới của thể thao Việt Nam trong công tác tổ chức và thi đấu quốc tế.

Thành tích ấn tượng của đội tuyển Rowing Việt Nam, đặc biệt là những đóng góp của các vận động viên Hải Phòng, đã tiếp thêm động lực để Rowing nước nhà hướng tới những mục tiêu cao hơn tại SEA Games 33 và ASIAD 20 sắp tới./.

