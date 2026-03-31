Cao Bằng: Mưa đá gây hư hại 743 mái nhà dân và 38ha hoa màu

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Cao Bằng, cập nhật từ sau cơn lốc kèm mưa đá trên diện rộng, gây thiệt hại nặng về nhà ở, trường học, hoa màu và nhiều công trình hạ tầng tại Cao Bằng vào ngày 29/3/2026, tính đến 17h00 ngày 31/3, thiên tai đã ảnh hưởng tới 27/56 xã, đó là các xã Xuân Trường, Huy Giáp, Lũng Nặm, Cần Yên, Yên Thổ, Tổng Cọt, Thành Công, Minh Khai, Canh Tân, Tân Giang, Thanh Long, Bạch Đằng, Trùng Khánh, Thông Nông, Quang Trung, Đàm Thủy, Kim Đồng, Bế Văn Đàn, Thạch An, Phục Hòa, Tam Kim, Sơn Lộ, Hưng Đạo, Bảo Lâm, Tĩnh Túc, Hạnh Phúc và Nguyễn Huệ.

Thiệt hại về nhà ở được ghi nhận với 743 căn bị tốc mái, hư hỏng, tập trung nhiều nhất tại các xã Yên Thổ (135 nhà), Phục Hòa (143 nhà), Canh Tân (65 nhà), Kim Đồng (66 nhà) và Cần Yên (56 nhà). Lĩnh vực giáo dục cũng chịu ảnh hưởng nặng nề khi có 12 điểm trường bị tốc mái, hư hỏng nhiều hạng mục như mái che, trần nhà, tường rào, nhà bếp và nhà vệ sinh.

Trong đó, Trường Mầm non Phục Hòa bị gió lốc làm sập mái che sân khấu, Trường phổ thông Dân tộc nội trú Phục Hòa bị tốc mái khu ký túc xá, Trường tiểu học Mông Ân (Bảo Lâm) bị tốc mái tôn và sập nhiều tấm trần, cùng nhiều điểm trường khác tại Yên Thổ, Thái Sơn, Thái Học, Nặm Trà và Sáng Xoáy bị hư hỏng nặng.

Về nông nghiệp, có 38,306 ha cây trồng hàng năm bị đổ gãy, vùi lấp, trong đó có 26,9 ha cây công nghiệp, 11 ha ngô. Ngoài ra, 2,3 ha cây lâm nghiệp bị gãy đổ, nhiều diện tích cây ăn quả bị ảnh hưởng... Ngoài ra, nhiều chuồng trại, công trình phụ của người dân cũng bị hư hại; một số gia súc, con gia cầm bị chết do chuồng trại sập đổ...

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo khẩn trương khắc phục thiệt hại, đặc biệt là nhà ở để đảm bảo ổn định đời sống nhân dân.

Ủy ban Nhân dân các xã đã tổ chức kiểm tra, rà soát, tổng hợp thiệt hại và vận động người dân khẩn trương sửa chữa, khắc phục.

Các địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại đồng thời lên phương án hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai./.

Chủ động ứng phó dông lốc, sét và mưa đá trong thời kỳ chuyển mùa Thời gian tới, trên phạm vi cả nước tiếp tục có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm dông, lốc, sét, mưa đá, đặc biệt là trong thời kỳ chuyển mùa (tập trung vào các tháng 4-5/2026).