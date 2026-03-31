Vietnam Airlines xây dựng kịch bản điều hành trước biến động giá nhiên liệu

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét năm 2025, đồng thời cập nhật tình hình hoạt động quý I/2026 và định hướng điều hành trong bối cảnh thị trường quốc tế tiếp tục biến động phức tạp do xung đột tại Trung Đông.

Đánh giá những tháng đầu năm 2026 môi trường kinh doanh của ngành hàng không đối mặt với nhiều thách thức mới, dữ liệu quý I/2026 cho thấy bức tranh tăng trưởng vẫn được duy trì. Trên thị trường, lượng khách quốc tế ước đạt 13,5 triệu lượt, tăng 16% so với cùng kỳ và vượt dự báo; thị trường nội địa đạt khoảng 9,95 triệu lượt, tăng 9,6%.

Trong hoạt động khai thác vận tải, Vietnam Airlines ước thực hiện gần 43.000 chuyến bay trong 3 tháng đầu năm 2026, tăng 11% so với cùng kỳ, với sản lượng hành khách đạt gần 6,9 triệu lượt, tăng gần 12%, bảo đảm nhịp độ khai thác với diễn biến thị trường.

Trước áp lực gia tăng của giá nhiên liệu do diễn biến phức tạp của xung đột tại Trung Đông, từ quý II/2026, Vietnam Airlines đã chủ động xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt, tập trung tối ưu hóa mạng bay trên các trục nội địa và quốc tế trọng điểm, đồng thời kiểm soát chặt chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả khai thác đội bay.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines tiếp tục đảm bảo vai trò Hãng Hàng không Quốc gia trong duy trì kết nối, thúc đẩy giao thương, du lịch và hội nhập kinh tế quốc tế. Với định hướng điều hành bám sát tinh thần chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, Hãng hướng tới mục tiêu duy trì đà tăng trưởng hai con số trong năm 2026, góp phần vào ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững của đất nước.

Trong thời gian tới, Vietnam Airlines tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường và các yếu tố địa chính trị, trên cơ sở đó điều hành hoạt động khai thác linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, trọng tâm được đặt vào việc bảo đảm an toàn tuyệt đối, duy trì ổn định mạng bay, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, qua đó bảo đảm hoạt động vận tải hàng không thông suốt trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét năm 2025, Vietnam Airlines đã đạt được những kết quả tích cực trong hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Vietnam Airlines đã khai thác hơn 156.000 chuyến bay, vận chuyển hơn 25,6 triệu lượt hành khách và hơn 340 nghìn tấn hàng hóa. Các chỉ tiêu này đều tăng trưởng 11% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trên nền tảng sản lượng tăng trưởng, doanh thu hợp nhất năm 2025 của Vietnam Airlines đạt 121.412 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế hợp nhất sau soát xét đạt 7.607 tỷ đồng. Riêng công ty mẹ ghi nhận doanh thu 96.569 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 5.427 tỷ đồng.

Bên cạnh yếu tố thị trường thuận lợi, kết quả này phản ánh sự phục hồi của nhu cầu đi lại cũng như hiệu quả từ việc mở rộng mạng bay quốc tế quy mô lớn nhất lịch sử của Hãng. Đồng thời, Vietnam Airlines còn tăng cường kỷ luật điều hành, tối ưu hóa tần suất khai thác, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền.

Vietnam Airlines chủ động ứng phó biến động, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Năm 2025 cũng là giai đoạn Vietnam Airlines từng bước định nghĩa lại trải nghiệm dịch vụ hàng không, hướng tới mục tiêu đạt chuẩn 5 sao trước năm 2030.

Trong đó phải kể đến việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Vietnam Airlines đã cho ra mắt dịch vụ Internet trên máy bay, đẩy mạnh chuyển đổi khai thác và đồng bộ dịch vụ tại Nhà ga T3 Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đồng thời áp dụng làm thủ tục sinh trắc học qua VNeID, góp phần rút ngắn thời gian và nâng cao trải nghiệm hành khách.

Vietnam Airlines cũng giới thiệu dịch vụ lần đầu tiên xuất hiện trong ngành hàng không là phòng chờ làm thủ tục Check-in Lounge, ra mắt mùi hương thương hiệu “Nhã” nhằm tạo dấu ấn cảm xúc trong hành trình bay, đồng thời đưa vào hoạt động các Phòng khách Bông Sen mới tại Phú Quốc, Nha Trang và Đà Nẵng, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ mặt đất theo tiêu chuẩn cao cấp./.

