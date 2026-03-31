“Câu chuyện Việt Nam của tôi” thắp lửa đam mê nơi đất nước Chùa Vàng

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan, ngày 31/3, vòng chung kết Cuộc thi nói Tiếng Việt với chủ đề “Câu chuyện Việt Nam của tôi” (My Viet Nam Story) đã diễn ra đầy hào hứng giữa sinh viên các trường đại học tại Thái Lan.

Sự kiện được tổ chức tại Khoa Nhân văn, Đại học Srinakharinwirot ở thủ đô Bangkok, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan nhằm tiếp tục cổ vũ và lan tỏa tiếng Việt ở đất nước Chùa Vàng.

Phát biểu chào mừng vòng chung kết hội thi, Phó Giáo sư Tiến sỹ Prapaporn Rojsiriuch, Phó hiệu trưởng phụ trách Quan hệ quốc tế và Truyền thông của trường Đại học Srinakharinwirot, bày tỏ vui mừng khi chứng kiến niềm đam mê học tiếng Việt và khám phá những truyền thống phong phú của Việt Nam từ các sinh viên Thái Lan, khẳng định chính các em - những người tham gia trẻ tuổi và đại diện cho tương lai, sẽ tiếp tục vun đắp tình hữu nghị và hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam, cũng như giữa tất cả các quốc gia ASEAN.

Bà Prapaporn tin tưởng rằng chương trình không chỉ là một cuộc thi mà còn là một lễ hội tôn vinh sự sáng tạo, sự hiểu biết văn hóa và sức mạnh của ngôn ngữ trong việc kết nối mọi người.

Vòng chung kết cuộc thi nói Tiếng Việt năm nay là cuộc tranh tài sôi nổi của 18 thí sinh đến từ các trường Đại học Srinakharinwirot, Chulalongkorn, Thammasat, Naresuan, Sakon Nakhon Rajabhat, Silpakorn và Uttaradit Rajabhat.

Với nhiều chủ đề nói đa dạng, các bạn đã mang đến sân khấu những sắc màu văn hóa vô cùng phong phú: từ những tiết mục ca hát đầy cảm xúc, âm thanh độc đáo của đàn bầu, đến những câu chuyện về ẩm thực, và cả những khám phá về du lịch, hay trải nghiệm nếp sinh hoạt thường nhật ở Việt Nam. Tất cả đã góp phần vẽ nên một bức tranh Việt Nam sống động, gần gũi và đầy cảm hứng.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng phát biểu. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Bangkok, bạn Pachara Lertwijitjarat, thí sinh thuộc trường Đại học Naresuan cho biết đã học tiếng Việt được hơn 2 năm vì yêu văn hóa Việt Nam. Pachara từng đến Việt Nam 3 lần và cảm nhận sự thân thiện gần gũi của người dân Việt Nam khi một du khách nước ngoài như em cũng có thể sà vào một bàn cờ tướng trên phố và tham gia chơi cờ với những người bản địa một cách tự nhiên không ngăn cách.

Trong khi đó, bạn Alisara Chueaphet, thí sinh đến từ trường Đại học Thammasat, cho biết cuộc thi “My Vietnam Story” là cơ hội tốt để em và các bạn cùng học tiếng Việt. Bạn mong rằng trong tương lai có thể cải thiện tiếng Việt và dùng tiếng Việt trong công việc của mình.

Chung cuộc, đôi bạn Ratthanun Petchgungim và Alisara Chueaphet thuộc trường Đại học Thammasat đã giành giải nhất với nội dung trình bày sinh động về trải nghiệm thực tập tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hai giải nhì được trao cho bạn Thanawat Muongon đến từ trường Đại học Srinakharinwirot với phần trình bày về “Những người thầy cô mở ra thế giới ngôn ngữ và văn hóa cho em,” và bạn Pongpisut Pengsuk đến từ trường Đại học Chulalongkorn với phần trình bày ca khúc “Bài ca đất Phương Nam.” Ban tổ chức cũng trao 3 giải Ba cùng nhiều giải khuyến khích, giải thí sinh có video hấp dẫn nhất cho các bạn tham gia hội thi.

Trân trọng gửi lời cảm ơn tới Đại học Srinakharinwirot đã phối hợp chặt chẽ cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức thành công cuộc thi, Đại sứ Phạm Việt Hùng bày tỏ tin tưởng rằng những hoạt động giao lưu gần gũi như cuộc thi nói tiếng Việt giữa các sinh viên Thái Lan là yếu tố làm cho mối quan hệ giữa hai nước trở nên gắn kết và bền vững hơn, khẳng định những gì các em đang học hôm nay sẽ là hành trang để đóng góp thiết thực vào việc tăng cường hiểu biết, thúc đẩy hợp tác và phát triển quan hệ hai nước./.

