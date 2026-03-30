Tuổi trẻ Việt Nam tại Liên bang Nga tự hào truyền thống, vững bước tương lai

Đoàn viên thanh niên Việt Nam tại Liên bang Nga yêu nước bằng tri thức, có năng lực hành động và quyết tâm chinh phục thời đại mới, đó là phát biểu của Bí thư Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga Mai Tùng Lâm tại buổi míttinh ngày 29/3 nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Với tất cả các đoàn viên tại Liên bang Nga, đây còn là năm kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Ban cán sự Đoàn với vai trò tập hợp và phát động tất cả các phong trào sôi nổi trong thanh niên tại xứ sở Bạch Dương.

Tại buổi lễ có sự tham dự của đại diện Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga, đại diện Ban Cán sự Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga, đại diện các cơ sở đoàn, hội và các câu lạc bộ, đội nhóm trực thuộc, cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập và công tác tại nhiều thành phố trên toàn nước Nga.

Bí thư Ban Cán sự đoàn Mai Tùng Lâm nhắc lại rằng, 95 năm qua, dưới lá cờ vinh quang của Đảng, Đoàn Thanh niên Cộng san đã không ngừng lớn mạnh, trở thành đoàn quân xung kích cách mạng và là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.

Bước vào năm 2026 với những sự kiện chính trị trọng đại như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khoá XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp khóa 2026-2031, trong tháng Thanh niên, các đoàn viên, thanh niên cả nước Việt Nam vừa được nhận thêm một kim chỉ nam và là lời hiệu triệu hành động để góp sức cho các nhiệm vụ phát triển trong thời kỳ mới thông qua bài viết “Thanh niên với tương lai đất nước” của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Là những người trẻ đang được học tập trong môi trường giàu tri thức, công nghệ hiện đại và nhân văn tại Liên bang Nga, các đoàn viên Việt Nam hơn bao giờ hết có nghĩa vụ phát huy tinh thần “Khát vọng - Đoàn kết - Bản lĩnh - Tiên phong - Sáng tạo,” không ngừng nỗ lực học tập, làm chủ tri thức và công nghệ, đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chào mừng sự kiện chính của Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy tại Liên bang Nga Ngô Thị Thu Hoài chỉ ra rằng phong trào Đoàn trong những năm qua đã phát triển rất tích cực. Hiện Ban Cán sự Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga đã tập hợp gần 9.000 thanh niên, sinh viên, trong đó có gần 4.000 đoàn viên sinh hoạt tại 54 tổ chức Đoàn cơ sở.

Trong năm qua, Ban Cán sự Đoàn đã định hướng, chỉ đạo gần 160 hoạt động phong trào của các tổ chức Đoàn trực thuộc, giới thiệu 233 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và kết nạp 28 đoàn viên mới.

Những con số ấn tượng trên không chỉ phản ánh sự phát triển về quy mô tổ chức, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, sức sáng tạo và sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào thanh niên Việt Nam tại Liên bang Nga.

Phó Bí thư Đảng ủy tại Liên bang Nga Ngô Thị Thu Hoài phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Thay mặt Đảng ủy, bà Ngô Thị Thu Hoài nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga, những kết quả đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang và niềm tự hào về thế hệ trẻ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

Bà Ngô Thị Thu Hoài cũng ghi nhận vai trò hỗ trợ nhiệt tình của Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga, đồng thời khẳng định tính tiên phong, đi đầu của Đoàn Thanh niên Cộng sản trong các hoạt động cộng đồng. Ngay tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Đảng uỷ đã đề ra cho Ban Cán sự Đoàn những nhiệm vụ cụ thể để triển khai trong thời gian sớm nhất, phát huy tinh thần xung kích của thanh niên.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Nga, em Phạm Duy Nguyên - Bí thư Liên Chi đoàn Đại học Plekhanov - nhấn mạnh tháng Thanh niên đối với em là biểu tượng xung kích, là sự phát triển của thanh niên và tuổi trẻ, và là sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với thế hệ tương lai của đất nước.

Em Nguyễn Minh Thu - Bí thư Liên Chi đoàn Đại học Giao thông đường sắt Moskva - chia sẻ, trong những năm qua, Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga đã tổ chức rất nhiều hoạt động xứng đáng với tinh thần Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đội dự bị đáng tin cậy và là cánh tay nối dài của Đảng. Nguyễn Minh Thu nhấn mạnh, đối với những du học sinh Việt Nam xa nhà, nhiệm vụ chính trị quan trọng đầu tiên là phải đáp ứng được việc học, hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế như lời Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nói trong chuyến thăm Nga mới đây là thế hệ trẻ Việt Nam cần “vươn ra biển lớn, bay lên trời cao và tiến sâu vào lòng đất.”

Chính vì vậy, thanh niên Việt Nam tại Nga luôn nỗ lực phát huy tinh thần đó: vừa học tập, vừa tham gia hoạt động, đồng thời gắn kết cộng đồng sinh viên Việt Nam ngày càng chặt chẽ hơn để cùng nhau lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh mang lại.

Nguyễn Minh Thu, Bí thư Liên Chi đoàn Đại học Giao thông đường sắt Moskva, trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Nhân dịp này, Ban Cán sự Đoàn cũng đã tuyên dương các cá nhân và tổ chức được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn, đồng thời trao giấy khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Đảng ủy cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn, hội.

Trước đó cùng ngày, Ban Cán sự Đoàn trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tại Quảng trường Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ mít tinh và lễ kết nạp đoàn viên mới. Chuỗi hoạt động được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, qua đó khơi dậy niềm tự hào, củng cố lý tưởng cách mạng và tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên, tạo động lực thi đua học tập, rèn luyện, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Việt Nam tại nước ngoài./.

