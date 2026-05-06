Nghị quyết 68 tạo bước chuyển biến tích cực, rõ nét và có sức lan tỏa mạnh mẽ

Sau một năm triển khai thực hiện, Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân đã tạo ra những chuyển biến rất tích cực, rõ nét và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong thực tiễn.

Đây là khẳng định của Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) Phạm Thị Minh Hường, cũng là Ủy viên Ban Thường vụ Tổng hội người Việt Nam tại Lào, trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn.

Là một doanh nhân kiều bào tại Lào và luôn dõi theo từng bước phát triển của đất nước, bà Phạm Thị Minh Hường nhấn mạnh có thể thấy rõ niềm tin thị trường đã được củng cố mạnh mẽ kể từ khi Nghị quyết 68 được ban hành tháng 5/2025.

Số lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng đáng kể, phản ánh tinh thần kinh doanh và khát vọng làm giàu trong xã hội đang được khơi dậy.

Các chính sách miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp, cá nhân và hộ kinh doanh được triển khai kịp thời đã tạo hiệu ứng tích cực, giúp người dân và cộng đồng doanh nghiệp tin tưởng hơn vào cơ hội phát triển cũng như sự hậu thuẫn, đồng hành của Nhà nước.

Từ đó, phong trào khởi nghiệp được thúc đẩy mạnh mẽ, nhiều hộ kinh doanh mạnh dạn chuyển đổi mô hình, từng bước phát triển thành doanh nghiệp, đồng thời tinh thần đổi mới sáng tạo cũng được lan tỏa rõ rệt.

Theo Phó Chủ tịch BAOOV, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy từ Trung ương đến địa phương trong thời gian qua, đặc biệt là triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, cùng với nhiều chính sách được ban hành nhằm tháo gỡ "nút thắt" cho sản xuất, kinh doanh: từ cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, đến thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển thị trường vốn và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa… đã góp phần rút ngắn đáng kể thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận hiệu quả các nguồn lực như vốn, đất đai, nhân lực và công nghệ.

Đây là những chuyển biến mà cộng đồng doanh nghiệp, kể cả những người đang đầu tư ở nước ngoài, đều cảm nhận rõ khi làm việc và kết nối với các cơ quan trong nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường đánh giá để hiện thực hóa tầm nhìn đưa kinh tế tư nhân từ vị thế “bổ trợ” sang vai trò “dẫn dắt” nền kinh tế quốc gia, Chính phủ Việt Nam và các địa phương đã cụ thể hóa bằng nhiều chính sách thiết thực.

Đơn cử, việc khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia vào các công trình trọng điểm quốc gia - vốn trước đây chỉ có doanh nghiệp Nhà nước hoặc doanh nghiệp nước ngoài đảm nhiệm - đã giúp các dự án như sân bay, cảng biển, đường sắt, metro… ngày càng có sự hiện diện rõ nét của doanh nghiệp tư nhân trong nước.

Điều này mở ra không gian phát triển rất lớn, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân trong nền kinh tế.

Với góc nhìn cá nhân, bà Phạm Thị Minh Hường nêu rõ những chuyển biến này không chỉ có ý nghĩa trong nước, mà còn góp phần nâng cao vị thế và củng cố niềm tin, bản lĩnh của doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam trên trường quốc tế.

Khi chính sách trong nước ngày càng thông thoáng, nhất quán và mang tính hỗ trợ cao, sẽ tạo động lực mạnh mẽ để cộng đồng tăng cường kết nối, mở rộng đầu tư và đóng góp thiết thực hơn cho sự phát triển của đất nước.

Về những kỳ vọng của doanh nhân kiều bào Việt Nam ở nước ngoài nói chung và ở Lào nói riêng đối với Nghị quyết 68, bà Phạm Thị Minh Hường cho rằng bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, ở một số khía cạnh, việc triển khai Nghị quyết 68 vẫn cần thêm thời gian để bảo đảm tính đồng đều và đi vào chiều sâu hơn.

Bà Phạm Thị Minh Hường, doanh nhân Việt Nam tại Lào, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV), trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Chính vì vậy, trong thời gian tới, bà Phạm Thị Minh Hường kỳ vọng Nghị quyết 68 sẽ tiếp tục được thực thi một cách đồng bộ, nhất quán và hiệu quả hơn, đặc biệt ở cấp địa phương, để doanh nghiệp thực sự cảm nhận được những chuyển biến rõ nét, bền vững trong môi trường đầu tư, kinh doanh.

Trong bối cảnh mới và kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, theo bà Phạm Thị Minh Hường, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng ổn định, minh bạch và có tính dự báo cao, qua đó giúp doanh nghiệp yên tâm xây dựng chiến lược dài hạn.

Đồng thời, cần có những cơ chế đủ mạnh để hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân tiếp cận hiệu quả các nguồn lực quan trọng như vốn, đất đai, nhân lực chất lượng cao và công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo.

Đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng như ở Lào, bà Phạm Thị Minh Hường mong muốn sẽ có thêm các chính sách mang tính kết nối, tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào tham gia sâu hơn vào quá trình đầu tư, chuyển giao tri thức, công nghệ và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp trong nước.

Việc hình thành các kênh kết nối hiệu quả, cơ chế hỗ trợ linh hoạt và môi trường pháp lý thuận lợi sẽ là yếu tố quan trọng để thu hút nguồn lực trí tuệ và tài chính từ bên ngoài phục vụ phát triển đất nước.

Phó Chủ tịch BAOOV bày tỏ tin tưởng rằng, với quyết tâm cải cách và sự đồng hành mạnh mẽ của Nhà nước, cùng với bản lĩnh, dám nghĩ dám làm, tinh thần đoàn kết, niềm tin, khát vọng vươn lên và đổi mới sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, Nghị quyết 68 sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam phát triển bứt phá, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước./.

