Việt Nam-Ấn Độ chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Ấn Độ, chiều 6/5 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu chính sách tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ với chủ đề: Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam-Ấn Độ trong kỷ nguyên mới: Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất.

Phát biểu chính sách tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ hành trình phát triển của Ấn Độ và Việt Nam trong hơn 80 năm qua có nhiều điểm tương đồng và nhiều thành tựu to lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng với triết lý "Thế giới là một gia đình" của Ấn Độ đề cao tình hữu nghị, sự tôn trọng, tinh thần đoàn kết và khát vọng hoà bình, thịnh vượng - cũng là những giá trị mà dân tộc Việt Nam luôn hướng tới.