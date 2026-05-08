Công bố, trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ

Sáng 8/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ Công bố, trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương nghỉ hưu, nghỉ công tác theo quy định.

Tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Bùi Thị Quỳnh Thơ đã công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với các ông, bà: Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Nguyễn Vân Chi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách; Đỗ Thị Lan, Nguyễn Hoàng Mai, Nguyễn Thị Mai Hoa, Nguyễn Thị Kim Thúy là các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội; Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu; Hoàng Văn Liên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp; Tô Văn Tám, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.

Thay mặt các đại biểu nhận Nghị quyết, ông Nguyễn Mạnh Tiến bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đảng ủy Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, đặc biệt là cử tri các địa phương đã luôn quan tâm, tin tưởng, dìu dắt và tạo điều kiện để các đại biểu được rèn luyện, cống hiến trong suốt quá trình công tác.

Ông Nguyễn Mạnh Tiến khẳng định được công tác trong các cơ quan của Quốc hội là niềm vinh dự lớn lao đối với mỗi cán bộ, đảng viên, dù ở bất kỳ cương vị nào; các đồng chí nhận Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình là phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân và góp phần xây dựng Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, dân chủ và hiệu quả hơn.

Đây là điểm khép lại của một chặng đường công tác nhưng cũng là sự chuyển giao tự nhiên, tiếp nối giữa các thế hệ cán bộ kế cận của Quốc hội. Những người nhận Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều nhận thức rõ ràng rằng nghỉ hưu là nghỉ công tác theo chế độ nhưng không bao giờ nghỉ trách nhiệm của người đảng viên đối với Đảng, với đất nước, với nhân dân.

"Dù ở cương vị nào, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất, bản lĩnh của người đại biểu Quốc hội, tiếp tục theo dõi, ủng hộ và đóng góp trong khả năng của mình đối với sự phát triển của Quốc hội và đất nước," ông Nguyễn Mạnh Tiến khẳng định.

Tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh đây không chỉ là dịp để ghi nhận quá trình công tác của các đại biểu, mà còn là dịp để bày tỏ sự trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, tâm sức mà các đại biểu đã dành trọn cho hoạt động của Quốc hội, cũng như sự nghiệp phát triển của đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại buổi lễ.

Trải qua nhiều năm công tác trên nhiều cương vị, từ địa phương đến Trung ương, các đại biểu nghỉ công tác và kết thúc biệt phái chuyển công tác đều là những cán bộ giàu kinh nghiệm thực tiễn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn tận tụy, trách nhiệm và tâm huyết với nhiệm vụ được giao. Có người trưởng thành từ cơ sở, nhiều năm gắn bó với địa phương và nhân dân; có người trưởng thành từ lực lượng vũ trang, từ các lĩnh vực tài chính, tư pháp, giáo dục, đối ngoại, công tác phụ nữ và cơ quan dân cử.

Dù ở bất kỳ môi trường công tác nào, các đại biểu cũng luôn tận tụy, trách nhiệm, dành nhiều năm tháng cống hiến cho công việc chung; trực tiếp tham gia xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Qua đó, góp phần xây dựng và phát triển đất nước, chăm lo đời sống nhân dân, phát triển con người và xây dựng các giá trị văn hóa, xã hội tốt đẹp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh việc các đại biểu hoàn thành nhiệm vụ công tác không phải là dấu mốc khép lại một chặng đường nhiều cống hiến, trách nhiệm và tâm huyết, mà là sự chuyển tiếp sang một chặng đường mới với nhiều niềm vui, sự an yên và hạnh phúc bên gia đình và người thân; đây cũng là lúc có thêm thời gian dành cho bản thân và những điều bình dị của cuộc sống…/.

