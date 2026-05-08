Đón 27 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9

Chiều 8/5, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ tổ chức đón nhận, di chuyển, lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào mùa khô 2025-2026, đồng thời trao đổi, hội đàm với Ban Công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muồn và tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về công tác phối hợp bàn giao, hồi hương hài cốt liệt sỹ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo, Trưởng ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh; phương án bảo đảm khánh tiết, trang trí, dựng rạp tại các khu vực tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng; dự thảo kế hoạch lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sỹ cùng các nội dung hiệp đồng phục vụ công tác tiếp nhận, di chuyển, tổ chức các nghi lễ theo đúng quy định.

Các đại biểu thảo luận các nội dung liên quan. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Trong khuôn khổ chương trình, Hội nghị cũng đã trao đổi, thống nhất với Ban Công tác đặc biệt hai tỉnh Khăm Muồn và Sa Vẳn Na Khẹt về công tác bàn giao, hồi hương hài cốt liệt sỹ mùa khô 2025-2026; đề ra chủ trương, giải pháp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả.

Theo báo cáo, mùa khô 2025-2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã quán triệt, triển khai nghiêm túc quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh; tổ chức khảo sát, thu thập thông tin, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn nước bạn Lào đạt nhiều kết quả tích cực.

Đến nay, lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 27 hài cốt liệt sỹ, trong đó Đội 589 quy tập được 15 hài cốt, Đội 584 quy tập được 12 hài cốt. Kết quả này tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực bền bỉ của cán bộ, nhân viên các đội quy tập, đồng thời thể hiện sự phối hợp hiệu quả, nghĩa tình giữa chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào trong công tác tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sỹ.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến công tác bàn giao, đón nhận, di chuyển, lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào; thống nhất phương án đón các đội quy tập trở về nước trong các ngày 21-22/5/2026 tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Ban Công tác đặc biệt hai tỉnh Khăm Muồn và Sa Vẳn Na Khẹt trong tổ chức hội nghị tiếp nhận, bàn giao, hội đàm và hồi hương hài cốt liệt sỹ về nước an táng theo đúng kế hoạch.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện toàn bộ nội dung; chuẩn bị chu đáo công tác lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; đẩy mạnh tuyên truyền, bố trí lực lượng phục vụ, bảo đảm Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ diễn ra trang nghiêm, thành kính, an toàn tuyệt đối, đáp ứng tình cảm, nguyện vọng của thân nhân liệt sỹ và nhân dân cả nước.

Thông qua hoạt động này, tỉnh Quảng Trị tiếp tục khẳng định trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ; góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào./.

