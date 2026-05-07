Tuyên Quang: Quy tập các hài cốt liệt sỹ tại xã biên giới Thanh Thủy

Chiều 7/5, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức tìm kiếm và quy tập thành công 3 hài cốt liệt sỹ tại điểm cao A5 (thuộc địa bàn thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy).

Tại điểm cao A5, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 hài cốt liệt sỹ chưa xác định được danh tính. Trước đó, lực lượng tìm kiếm cũng đã quy tập được 2 hài cốt liệt sỹ tại vị trí điểm cao này.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đại biểu cùng lực lượng vũ trang đã thực hiện các nghi thức theo quy định của quân đội để đưa 3 hài cốt về Nhà tưởng niệm của Đội quy tập hài cốt liệt sỹ.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những hi sinh của các Anh hùng liệt sỹ vì chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Đến thời điểm hiện tại, Nhà tưởng niệm của Đội quy tập đang chăm sóc và bảo quản 5 hài cốt liệt sỹ và hài cốt tập thể.

Theo kế hoạch, thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ phối hợp tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên./.

Quy tập 72 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia hy sinh tại Lào Tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát, hoàn thiện nội dung chuẩn bị; phối hợp với các tỉnh nước bạn Lào trong việc tiếp nhận, bàn giao, hội đàm, hồi hương hài cốt liệt sỹ theo kế hoạch.