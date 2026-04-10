Quảng Trị: Mở rộng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở biên giới Việt-Lào

Ngày 10/4, Đội Quy tập 589, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phát hiện, quy tập thêm một hài cốt liệt sỹ tại khu vực bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa - địa bàn biên giới giáp Lào.

Trước đó, từ nguồn tin do ông Cao Văn Châu (trú tại bản Bãi Dinh) cung cấp về vị trí nghi có mộ liệt sỹ, Đội Quy tập 589 đã tổ chức khảo sát thực địa, xác minh thông tin và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai tìm kiếm. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện một hài cốt liệt sỹ nằm ven suối.

Hài cốt được tìm thấy trong tình trạng còn tương đối nguyên vẹn, gồm nhiều phần xương như: một đoạn xương sống dài 38cm; hai xương đai chậu (mỗi đoạn khoảng 18cm); hai đoạn xương đòn dài 15cm; xương chày, xương mác, xương trụ và nhiều mảnh xương khác.

Di vật kèm theo gồm một tấm vải dù và một đoạn dây điện thông tin. Trước đó, ngày 7/4, cũng tại khu vực bản Bãi Dinh, Đội Quy tập 589 đã tìm kiếm, quy tập được hai hài cốt liệt sỹ.

Trong số đó, hài cốt thứ nhất được bọc trong tăng, lớp bọc còn nguyên nhưng phần hài cốt đã phân hủy thành nhiều mảnh xương nhỏ, lẫn đất đen. Lực lượng quy tập thu được các di vật gồm: 10 cúc áo quân phục, 22 chiếc đinh đóng quan tài và một đoạn dây cao su.

Hài cốt thứ hai được phát hiện trong võng dù, tình trạng phân hủy tương tự, chỉ còn một chiếc răng cùng nhiều mảnh xương nhỏ. Di vật kèm theo gồm: một dây dù, một võng, 6 cúc áo bộ đội, một đoạn dây điện thông tin và 14 chiếc đinh.

Qua nhận định ban đầu, cả ba hài cốt liệt sỹ đều đã được đồng đội an táng chu đáo trong thời kháng chiến. Đội Quy tập 589 đã tiến hành cất bốc, thực hiện đầy đủ các nghi thức theo quy định; đồng thời đưa hài cốt về vị trí tập kết để tổ chức các nghi lễ tâm linh và bảo quản.

Thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm để xét nghiệm ADN, phục vụ công tác xác định danh tính; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ truy điệu và an táng tại nghĩa trang liệt sỹ theo quy định của Quân đội và Nhà nước.

Đội Quy tập 589 tiếp tục rà soát, nắm chắc địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân; huy động lực lượng, phương tiện mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Đơn vị mong muốn tiếp tục nhận được thông tin từ nhân dân, cựu chiến binh và các nhân chứng, nhằm phục vụ xác minh danh tính, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, góp phần tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc./.

