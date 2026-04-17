Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, hôm nay, 17/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm việc với Tập đoàn giáo dục Atlantic về hợp tác triển khai chương trình Tháng tự học tiếng Anh dành cho giáo viên toàn quốc.

Tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Vũ Minh Đức cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo triển khai Tháng tự học tiếng Anh một cách phù hợp với quỹ thời gian, kế hoạch năm học của từng địa phương.

Đây là một trong các hoạt động nhằm thực hiện Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045".

Nền tảng học ngoại ngữ trực tuyến Five-Star E-Learning (FSEL), thành viên Tập đoàn giáo dục Atlantic, tài trợ 1 triệu tài khoản miễn phí, trang bị đầy đủ cho toàn bộ đội ngũ giáo viên không chuyên ngữ.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Atlantic bày tỏ vinh dự khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn phối hợp tổ chức Tháng tự học tiếng Anh dành cho giáo viên toàn quốc. Bà Lan cho hay FSEL cam kết cung cấp một nền tảng mượt mà, chịu tải tốt và truyền cảm hứng. FSEL cũng cung cấp công cụ quản lý để nhìn thấy các hành vi học tập một cách đầy đủ thay thế cho những báo cáo mang tính thành tích.

Tăng cường việc dạy và học ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, nâng chuẩn tiếng Anh cho giáo viên và học sinh các cấp học là yêu cầu được Bộ Chính trị đặt ra trong Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, hướng đến mục tiêu đưa giáo dục Việt Nam vươn tầm thế giới. Nghị quyết cũng yêu cầu ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo trong dạy và học tiếng Anh; tăng cường giảng dạy các môn học bằng tiếng Anh tại các nơi có điều kiện./.

