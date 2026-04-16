Sở Giáo dục-Đào tạo Hà Nội hướng dẫn chi tiết cách đăng ký thi tốt nghiệp THPT

Nhằm hỗ trợ học sinh trong việc đăng ký dự thi và xét tốt nghiệp trung học phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có hướng dẫn cụ thể cho thí sinh.

Tài liệu gồm hướng dẫn thí sinh ghi Phiếu Đăng ký dự thi, Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp và cách xác định đối tượng ưu tiên trong xét tuyển đại học, cao đẳng.

Bên cạnh đó là gợi ý học sinh kiểm đếm các công việc phải thực hiện trong quá trình đăng ký.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng công bố Quyết định số 19/2025/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ ban hành bảng mã số các đơn vị hành chính của Việt Nam sau khi sáp nhập. Đây là điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay so với các năm trước khi mã số các đơn vị hành chính đã thay đổi. Việc công bố danh sách mã số các đơn vị hành chính mới nhằm giúp thí sinh thuận lợi trong tra cứu để điền thông tin.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý thi dành cho thí sinh.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Để hỗ trợ thí sinh tự do đã tốt nghiệp có nhu cầu dự thi nhằm lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội bố trí 6 trường trung học phổ thông tiếp nhận hồ sơ, gồm: Chuyên Chu Văn An, Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân, Liên Hà, Nguyễn Trãi - Thường Tín, Chuyên Nguyễn Huệ và Chuyên Sơn Tây.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày mai, 17/4, học sinh sẽ bắt đầu được thử đăng ký dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 trên hệ thống tuyển sinh chung.

Thí sinh lớp 12 năm học 2025-2026 đăng ký trực tuyến bằng tài khoản và mật khẩu do nhà trường cấp. Thí sinh tự do đăng ký trực tuyến bằng tài khoản VNeID qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thời gian đăng ký thử đến 21/4. Thời gian đăng ký chính thức từ ngày 24/4 đến 17 giờ ngày 5/5./.

