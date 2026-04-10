Thi tốt nghiệp THPT: Siết chặt công tác tổ chức thi, giảm số thí sinh vi phạm quy chế

Thực hiện chặt chẽ hơn nữa công tác phòng chống gian lận và giảm số lượng thí sinh vi phạm quy chế thi là mục tiêu được Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đặt ra tại Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Hội nghị do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sáng nay (10/4).

Nguy cơ gian lận thi cử công nghệ cao

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an cho hay Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông là một sự kiện giáo dục quy mô lớn với ý nghĩa tầm quan trọng đặc biệt. Kết quả kỳ thi không chỉ đánh giá chất lượng dạy và học, xét tốt nghiệp mà còn là cơ sở quan trọng để tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn một bộ phận phụ huynh, thí sinh có tư tưởng tiêu cực, gian lận, tìm mọi cách để có kết quả thi cao nhằm vào các trường đại học. Một bộ phận nhỏ cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức kỳ thi còn có tư tưởng chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm dẫn đến sai sót trong việc thực hiện nhiệm vụ, trong đó có trường hợp vi phạm quy chế.

Vì vậy, kỳ thi cũng luôn tiềm ẩn các nguy cơ tiêu cực, gian lận, thậm chí là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự nói chung, an ninh chính trị nội bộ, an ninh trên lĩnh vực giáo dục đào tạo nói riêng.

Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 có sự tham dự của đại diện các địa phương trên cả nước. (Ảnh: Bộ GD-ĐT)

Năm 2025, vẫn có 39 trường hợp thí sinh sử dụng điện thoại di động bị đình chỉ thi. Đặc biệt, có 2 trường hợp thí sinh sử dụng điện thoại di động chụp ảnh đề thi gửi ra bên ngoài nhưng chỉ bị phát hiện khi hình ảnh đề thi đã lan truyền trên mạng internet. Ngoài ra, trong những năm qua, dư luận tiếp tục phản ánh nghi vấn một số địa phương có điểm thi cao bất thường so với mặt bằng chung, có sự buông lỏng trong quá trình tổ chức thi.

Trong khi đó, theo quy chế tuyển sinh đại học mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, thí sinh xét tuyển đại học bằng học bạ phải có điểm 3 môn thi tốt nghiệp theo tổ hợp đạt từ 16 điểm trở lên. Theo Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, đây là quy định cần thiết để nâng cao chất lượng đầu vào, nhưng đồng thời cũng có thể gia tăng nguy cơ tiêu cực, gian lận trong kỳ thi.

Với số lượng thí sinh dự thi lớn tại hàng nghìn điểm thi, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn cho hay nguy cơ gian lận bằng các thiết bị công nghệ cao tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là việc sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện các hành vi gian lận. Trên internet, mạng xã hội như Zalo, Facebook, YouTube, TikTok... tình trạng mua bán các thiết bị công nghệ cao diễn ra tràn lan và công khai. Các thiết bị ngày càng tinh vi, khó phát hiện như tai nghe siêu nhỏ, các thiết bị ghi hình được ngụy trang dưới nhiều dạng khác nhau.

Đáng chú ý, các thiết bị hiện nay có khả năng tự động kết nối và không cần thao tác vật lý của người dùng, có khả năng truyền hình ảnh đề thi và nhận đáp án bằng giọng nói chỉ trong vài giây thông qua hạ tầng mạng di động.

Đề thi là bí mật Nhà nước độ tối mật

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn cho hay trong kỳ thi năm 2025, lực lượng công an đã xác định 2 trường hợp thí sinh sử dụng điện thoại di động chụp ảnh đề thi gửi lên các ứng dụng AI như ChatGPT để giải bài. Lực lượng công an A03 đã phối hợp Công an Hà Nội, Công an Lâm Đồng nhanh chóng xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp này. Theo đó, hai thí sinh đã bị xử lý hình sự về tội làm lộ bí mật Nhà nước.

Theo đó, để đảm bảo an ninh cho kỳ thi năm 2026, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn cho rằng cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên và thí sinh. Cần quán triệt thí sinh nắm vững quy định: đề thi là tài liệu thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ tối mật. Mọi hành vi tiết lộ đề thi trong thời gian làm bài sẽ bị xử lý hình sự.

Thí sinh dự thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện sớm các dấu hiệu gian lận, sử dụng thiết bị công nghệ cao. Sử dụng các thiết bị giải pháp kỹ thuật như máy quét an ninh cầm tay tại các điểm thi có nguy cơ cao.

Tăng cường công tác tuyên truyền, đồng thời siết chặt hơn nữa công tác tổ chức thi cũng là lưu ý được Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh tại hội nghị.

Theo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc thí sinh có thể mang thiết bị có kích thước to như điện thoại vào phòng thi và chụp ảnh gửi ra ngoài trong kỳ thi năm 2025 mà giám thị không phát hiện cho thấy cán bộ coi thi chưa làm hết trách nhiệm.

Trong công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi năm nay, bên cạnh phương châm “4 đúng, 3 không” (đúng quy chế, đúng quy trình, đúng chức trách nhiệm vụ, đúng thời điểm xử lý tình huống; không lơ là, chủ quan, không gây căng thẳng quá mức, không tự ý xử lý tình huống bất thường), Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh “2 tăng cường”: tăng cường tinh thần trách nhiệm và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

“Cần tăng cường tinh thần trách nhiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, đặt mục tiêu giảm tối đa số thí sinh vi phạm quy chế và không có trường hợp phát nào phát tán đề thi ra ngoài,” Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nói.

Cũng theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, công tác kiểm tra cần được thực hiện từ sớm, từ xa, đồng thời tổng hợp, rút kinh nghiệm và phổ biến rộng rãi để các địa phương cùng cải thiện./.

