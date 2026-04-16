Bộ GD-ĐT ban hành Khung năng lực ngoại ngữ mới dùng cho Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 33/2026/TT-BGDĐT về Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.

Một trong những điểm nổi bật của khung năng lực ngoại ngữ mới là việc cập nhật theo Khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) phiên bản mới (2020–2021), bảo đảm tính tương thích với các chuẩn đánh giá quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi cho việc công nhận văn bằng, chứng chỉ giữa Việt Nam và các quốc gia khác.

Bên cạnh đó, Thông tư đã bổ sung mức “Tiền bậc 1” (Pre-A1), góp phần hoàn thiện hệ thống đánh giá từ người mới bắt đầu học ngoại ngữ, đặc biệt phù hợp với xu hướng dạy và học ngoại ngữ từ lứa tuổi nhỏ tại Việt Nam. Việc bổ sung này giúp mở rộng phổ trình độ đào tạo, bảo đảm tính liên tục và toàn diện của khung năng lực.

Khung năng lực ngoại ngữ mới. (Nguồn: Bộ GD-ĐT)

Thông tư cũng chú trọng việc làm rõ và chi tiết hóa các mô tả năng lực ở từng kỹ năng như nghe, nói, đọc, viết, qua đó giúp giáo viên, người học và các cơ sở đào tạo dễ dàng áp dụng trong thực tiễn giảng dạy và đánh giá. Nội dung Khung được thiết kế theo hướng cụ thể, dễ hiểu, gắn với các tình huống sử dụng ngôn ngữ thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học ngoại ngữ.

Đối với một số ngôn ngữ đặc thù như tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật và tiếng Hàn, thông tư quy định việc sử dụng các khung năng lực do quốc gia sở tại ban hành nhằm bảo đảm phù hợp với đặc trưng ngôn ngữ và thông lệ quốc tế.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thông tư được ban hành nhằm thiết lập một chuẩn chung về năng lực ngoại ngữ áp dụng trong toàn hệ thống giáo dục quốc dân, tạo cơ sở cho việc xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và công nhận kết quả học tập. Qua đó, giúp người học định hướng rõ ràng lộ trình phát triển năng lực ngoại ngữ, đồng thời hỗ trợ các cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường tính liên thông giữa các bậc học và trình độ đào tạo.

Đây là bước hoàn thiện quan trọng trong việc xây dựng hệ thống chuẩn đánh giá năng lực ngoại ngữ thống nhất, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đồng thời phục vụ tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam.

Việc ban hành thông tư mới về Khung năng lực ngoại ngữ cũng nhằm thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó có yêu cầu nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh phổ thông. Để thực hiện mục tiêu này, Nghị quyết 71 nêu rõ giải pháp là tăng cường việc dạy và học ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; nâng chuẩn tiếng Anh cho giáo viên và học sinh các cấp học; bảo đảm đủ số lượng, trình độ đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và công nghệ, ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo trong dạy và học tiếng Anh; tăng cường giảng dạy các môn học bằng tiếng Anh tại các nơi có điều kiện. Việc xây dựng khung năng lực ngoại ngữ theo Khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) phiên bản mới (2020–2021), bảo đảm tính tương thích với các chuẩn đánh giá quốc tế cũng là điều kiện quan trọng để đưa chất lượng giáo dục Việt Nam vươn tầm quốc tế như mục tiêu Nghị quyết 71 đặt ra./.

