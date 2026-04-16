Quy định chuẩn nghề nghiệp giảng viên trường cao đẳng công lập và tư thục

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 25/2026/TT-BGDĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giảng viên cao đẳng (Thông tư số 25).

Khác với quy định cũ chỉ áp dụng đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, trường cao đẳng sư phạm công lập, Thông tư số 25 áp dụng đối với giảng viên giảng dạy trình độ cao đẳng trong trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp công lập, tư thục.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, điều này tạo sự bình đẳng trong quản lý, sử dụng và phát triển đội ngũ giảng viên cao đẳng.

Thông tư số 25 không áp dụng đối với giảng viên giảng dạy trình độ cao đẳng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Thông tư quy định rõ nhiệm vụ của giảng viên giảng dạy trình độ cao đẳng theo các chức danh giảng viên cao đẳng thực hành, giảng viên cao đẳng, giảng viên cao đẳng chính, giảng viên cao đẳng cao cấp, giảng viên cao đẳng sư phạm, giảng viên cao đẳng sư phạm chính, giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp.

Theo đó, giảng viên ở hạng cao hơn phải đảm nhiệm vai trò chủ trì chuyên môn, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; tăng cường yêu cầu về hướng dẫn người học nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và tham gia các cuộc thi kĩ năng nghề. Đồng thời, Thông tư cũng nhấn mạnh trách nhiệm đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá và phát triển chương trình đào tạo theo từng chức danh giảng viên cao đẳng.

Thông tư số 25 quy định cụ thể chuẩn nghề nghiệp giảng viên cao đẳng được thiết kế theo từng chức danh, đáp ứng 3 nhóm tiêu chuẩn bao gồm: đạo đức nghề nghiệp, trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; nghề nghiệp.

Trong đó, yêu cầu trình độ đối với giảng viên thực hành, có thể sử dụng các văn bằng, chứng chỉ kỹ năng nghề hoặc năng lực thực hành nghề phù hợp với ngành nghề đào tạo. Giảng viên phải có trình độ từ cử nhân hoặc tương đương. Giảng viên chính phải có trình độ thạc sỹ trở lên. Giảng viên cao cấp phải có trình độ tiến sỹ.

Giảng viên phải tâm huyết với nghề, tận tụy với công việc; công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của người học, chống bệnh thành tích.

Một điểm mới đáng chú ý của Thông tư số 25 là yêu cầu cụ thể hơn về hoạt động khoa học. Theo đó, giảng viên chính, giảng viên cao cấp phải có đề tài nghiên cứu, bài báo khoa học hoặc sản phẩm chuyên môn cụ thể.

Thông tư cũng khuyến khích giảng viên tham gia chuyển giao công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; gắn hoạt động nghiên cứu với nâng cao chất lượng đào tạo và thực tiễn nghề nghiệp.

Thông tư số 25 cũng tăng quyền chủ động cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp khi giao cho người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp bố trí, phân công, đánh giá giảng viên theo chuẩn nghề nghiệp; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ; bảo đảm sự phù hợp giữa năng lực giảng viên và ngành nghề đào tạo. Các quy định này góp phần nâng cao tính tự chủ và trách nhiệm giải trình của các cơ sở đào tạo.

Việc ban hành chuẩn nghề nghiệp giảng viên cao đẳng là một trong các bước đi cụ thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó có yêu cầu về nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo./.

