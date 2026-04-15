Đồng Nai: Không để thực phẩm bẩn vào bếp ăn trường học

Trước nguy cơ mất an toàn thực phẩm tại những bếp ăn tập thể, đặc biệt trong trường học, tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương chấn chỉnh, tăng cường kiểm tra, giám sát toàn diện, siết chặt quy trình từ khâu cung ứng nguyên liệu đến chế biến, phục vụ nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh và ngăn chặn thực phẩm kém chất lượng xâm nhập vào môi trường học đường.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu các cơ sở giáo dục có tổ chức bếp ăn nội trú, bán trú, căng tin hoặc sử dụng suất ăn sẵn phải siết chặt toàn bộ quy trình từ đầu vào đến chế biến, phục vụ.

Người đứng đầu nhà trường, đơn vị cung cấp suất ăn và cơ sở cung ứng thực phẩm phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra vi phạm; phát huy vai trò giám sát của phụ huynh và các tổ chức trong nhà trường nhằm bảo đảm công khai, minh bạch trong tổ chức bữa ăn học đường.

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm phối hợp các đơn vị liên quan thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra đột xuất đối với bếp ăn tập thể, căng tin trường học và các cơ sở cung ứng thực phẩm. Nội dung kiểm tra tập trung vào hồ sơ pháp lý, nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện chế biến, bảo quản, vận chuyển và việc thực hiện các quy định về kiểm thực, lưu mẫu thức ăn.

Quá trình kiểm tra phải truy xuất nguồn gốc đến cùng đối với thực phẩm có dấu hiệu vi phạm. Những sản phẩm không rõ xuất xứ, quá hạn, kém chất lượng sẽ bị tạm dừng sử dụng, niêm phong, thu hồi và tiêu hủy. Trường hợp có dấu hiệu tội phạm, hồ sơ sẽ được chuyển ngay cho cơ quan công an để điều tra, xử lý.

Song song đó, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao rà soát toàn bộ hoạt động tổ chức bữa ăn học đường, từ hợp đồng cung ứng đến quy trình vận hành. Các đơn vị không đảm bảo điều kiện pháp lý, không chứng minh được nguồn gốc thực phẩm hoặc từng vi phạm sẽ bị kiên quyết chấm dứt hợp đồng.

Chính quyền cấp xã, phường cũng phải tăng cường kiểm tra khu vực xung quanh trường học, đặc biệt là các điểm bán hàng rong, hàng quán trước cổng trường. Tình trạng kinh doanh thực phẩm “3 không” (không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng, không kiểm soát an toàn) phải được xử lý dứt điểm, tránh hình thành các “điểm nóng” kéo dài.

Đáng chú ý, lực lượng công an sẽ vào cuộc mạnh mẽ nhằm phát hiện, triệt phá các hành vi gian lận nguồn gốc, hợp thức hóa hồ sơ, đưa thực phẩm không đảm bảo an toàn vào trường học. Ngành Y tế được giao lập danh sách các cơ sở có nguy cơ cao để đưa vào diện giám sát trọng điểm, đồng thời công khai đầu mối tiếp nhận phản ánh của phụ huynh, người dân. Khi xảy ra sự cố, phải kịp thời truy vết, khoanh vùng, xử lý, không để bị động.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, kết quả kiểm tra phải gắn với trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị, cá nhân. Nơi nào để xảy ra vi phạm, tái phạm hoặc chậm xử lý sẽ bị kiểm điểm, xử lý nghiêm. Đồng thời, nghiêm cấm tình trạng báo cáo không trung thực, né tránh trách nhiệm.

Theo Sở Y tế Đồng Nai, toàn tỉnh hiện có hơn 18.200 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm do ngành Y tế quản lý. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng trong tỉnh đã tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở, trong đó phát hiện 6 cơ sở vi phạm và xử phạt 73 triệu đồng; chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm. Hiện, ngành Y tế đã xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề tại bệnh viện, trường học nhằm tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm thời gian tới./.

