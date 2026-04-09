Phú Thọ công khai đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn học đường

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học.

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng đã phát hiện một số vụ việc liên quan đến thực phẩm không bảo đảm an toàn, trong đó có tình trạng thu gom, giết mổ và tiêu thụ sản phẩm từ động vật mắc bệnh để cung ứng cho bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe học sinh. Bên cạnh đó, tại một số địa phương, các vụ ngộ độc tập thể xảy ra tại trường học và khu công nghiệp cũng gây lo ngại trong dư luận.

Đáng chú ý, tại Hà Nội, cơ quan chức năng đã phát hiện một đường dây tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn mắc bệnh ra thị trường.

Theo thông tin điều tra, từ đầu năm 2026, các đối tượng đã thu gom khoảng 3.600 con lợn bệnh, tổ chức giết mổ và phân phối, trong đó có cung cấp cho bếp ăn của hàng chục trường tiểu học và cơ sở mầm non tư thục tại Hà Nội.

Số thực phẩm này được đưa vào trường học thông qua các đơn vị trung gian cung cấp suất ăn, khiến việc kiểm soát nguồn gốc gặp nhiều khó khăn, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong bữa ăn học đường.

Trên thực tế, hoạt động tổ chức bữa ăn học đường tại Phú Thọ thời gian qua được triển khai dưới nhiều hình thức như: các trường tự tổ chức nấu ăn tại chỗ, ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm hoặc sử dụng suất ăn chế biến sẵn từ doanh nghiệp bên ngoài.

Nhiều cơ sở giáo dục đã chú trọng lựa chọn nhà cung cấp có nguồn gốc rõ ràng, ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm, thực hiện kiểm tra nguyên liệu đầu vào và lưu mẫu thức ăn theo quy định.

Một số trường tổ chức bếp ăn theo quy trình một chiều, xây dựng thực đơn cân đối dinh dưỡng theo tuần và có sự tham gia giám sát của phụ huynh.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế cho thấy chuỗi cung ứng thực phẩm cho trường học tại Phú Thọ vẫn còn tồn tại một số bất cập như: việc kiểm soát nguồn gốc thực phẩm chưa chặt chẽ; khâu ký kết, giám sát nhà cung cấp chưa đồng đều; điều kiện chế biến, bảo quản và vận chuyển suất ăn ở một số nơi chưa đáp ứng đầy đủ quy chuẩn...

Đây là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong bếp ăn của các nhà trường.

Trước thực tế trên, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ đã ban hành Công văn số 1215/SGD&ĐT-HSSV, yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo các cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn học đường triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phòng, chống ngộ độc thực phẩm.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm toàn diện trong việc kiểm soát các khâu từ nhập nguyên liệu, chế biến đến phân phối, bảo quản và vận chuyển thức ăn.

Các cơ sở giáo dục phải thực hiện công khai danh sách đơn vị cung cấp nguyên liệu, thực phẩm, suất ăn để phụ huynh và xã hội cùng giám sát, đồng thời phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc khi xảy ra sự cố.

Các đơn vị cũng phải rà soát, khắc phục ngay những tồn tại trong tổ chức bữa ăn bán trú, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.

Các cơ sở giáo dục, đơn vị kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm; tuân thủ quy trình giao nhận, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn theo quy định; chỉ sử dụng thực phẩm đã được nấu chín, nước đã được đun sôi; kiên quyết không để các cơ sở không đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cung cấp thực phẩm cho nhà trường; trường hợp phát hiện vi phạm phải chấm dứt hợp đồng và phối hợp xử lý theo quy định.

Ngành Giáo dục Phú Thọ cũng chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh; đẩy mạnh vệ sinh môi trường trường học, phòng, chống dịch bệnh lây truyền qua thực phẩm.

Các nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với gia đình và chính quyền địa phương trong việc hướng dẫn học sinh thực hiện vệ sinh cá nhân, xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý gắn với hoạt động thể lực phù hợp.

Sở Giáo dục và Đào tạo chú trọng kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học, huy động sự tham gia của đại diện cha mẹ học sinh và các tổ chức đoàn thể.

Các đơn vị phải báo cáo tình hình tổ chức bếp ăn học đường hoặc cung cấp suất ăn về Sở trước ngày 20/4/2026 để tổng hợp, theo dõi.

Việc siết chặt quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học tại Phú Thọ được kỳ vọng góp phần bảo vệ sức khỏe học sinh, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong việc bảo đảm bữa ăn học đường an toàn, minh bạch./.

